台股7月最強雙冠王 00961規模及受益人數暴增創紀錄
台股最近在高檔震盪，30日加權指數一度衝上23461點，創下4月9日台股大反彈以來的新高，不過川普對等關稅的不確定因素影響下，投資者心態轉向保守，資金也大舉流向高股息的ETF，現金可入袋為安，也保持更靈活的操作性，其中FT台灣永續高息ETF（00961），7月以來基金規模暴增20.72億元，單月的成長率高達294.02%，受益人數也突破兩萬人大關，達到20033人，成為台股7月份最強吸金王。
川普對等關稅陰霾台股觀望 資金轉向高股息ETF「穩中求勝」
要說台股7月份最受矚目的ETF，絕對就是00961，上市8個月後首度配息，每股配發0.115元，換算年化配息率高達14.98%，震撼台股ETF市場，直接預訂今年台股的配息王寶座，7月16日除息後，7月18日盤中就完成填息，前後不到兩天的時間，可以看出投資人對00961充滿無比信心。
根據最新的統計數據，截至7月28日為止，00961交出單月規模暴增294.02%的超高數字，成為7月份ETF市場贏家之一，規模從七月初的7.04億元，大幅增加為27.76億元，一個月就增加20.72億元，高居7月份台股ETF規模增加的第一名。
7月台股ETF規模增加前五名
|股票代號
|股票名稱
|規模（至7/28)
|7月規模增加
|7月規模增幅
|00961
|FT臺灣永續高息
|27.76億元
|20.72億元
|294.02%
|00983A
|主動中信ARK創新
|19.49億元
|9.31億元
|91.55%
|00981B
|第一金優選非投債
|30.28億元
|11.44億元
|60.73%
|00981A
|主動統一台股增長
|40.80億元
|17.42億元
|55.51%
|00663L
|國泰臺灣加權正2
|10.16億元
|3.16億元
|45.22%
（資料來源：CMoney）
00961人氣大爆發：基金規模漲幅293％
除了規模快速成長，受益人數也從6月底的5094人，一口氣暴增到20033人，單月增幅達到293.27%，更是7月份唯一保持「正成長」的高股息ETF。拉長統計的時間，從今年初以來，受益人數增加最多的是群益台灣精選高息（00919）的214793人，排名第二的是元大高股息（0056）的123088人，排名第三的是國泰永續高股息（00878）的83159人，第四名的元大台灣高息低波（00713）的48798人，排名第五是大華優利高填息30（00918）的34535人，00961增加14191人，排名第六，但是增加的比例卻是高達243%，傲視群雄，其餘的高股息ETF，則是出現受益人數萎縮的情形。
今年以來高股息ETF受益人數正成長排名
|股票代碼
|股票名稱
|受益人數（至7/25）
|今年以來增加人數
|變動比率
|00919
|群益台灣精選高息
|1323396人
|214793人
|19%
|0056
|元大高股息
|1484167人
|123088人
|9%
|00878
|國泰永續高股息
|1730901人
|83159人
|5%
|00713
|台灣高息低波
|421302人
|48798人
|13%
|00918
|大華優利高填息30
|270268人
|34535人
|15%
|00961
|FT臺灣永續高息
|20033人
|14191人
|243%
（資料來源：CMoney）
從統計數據進行分析，00961創下今年台股市場上，規模以及受益人數上，雙雙暴增且漲幅逼近300%的超級紀錄，股價也從6月30日收盤的9.20元，一路上漲到7月28日的9.35元，單月上漲1.63%。專家認為，00961的熱潮，也能看出在對等關稅衝擊，台灣股市充滿不確定性的狀況下，穩定現金流的高股息ETF，成投資人心中的優先選擇。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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