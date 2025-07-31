台股7月最強雙冠王 00961規模及受益人數暴增創紀錄

台股最近在高檔震盪，30日加權指數一度衝上23461點，創下4月9日台股大反彈以來的新高，不過川普對等關稅的不確定因素影響下，投資者心態轉向保守，資金也大舉流向高股息的ETF，現金可入袋為安，也保持更靈活的操作性，其中FT台灣永續高息ETF（00961），7月以來基金規模暴增20.72億元，單月的成長率高達294.02%，受益人數也突破兩萬人大關，達到20033人，成為台股7月份最強吸金王。

川普對等關稅陰霾台股觀望 資金轉向高股息ETF「穩中求勝」

要說台股7月份最受矚目的ETF，絕對就是00961，上市8個月後首度配息，每股配發0.115元，換算年化配息率高達14.98%，震撼台股ETF市場，直接預訂今年台股的配息王寶座，7月16日除息後，7月18日盤中就完成填息，前後不到兩天的時間，可以看出投資人對00961充滿無比信心。

根據最新的統計數據，截至7月28日為止，00961交出單月規模暴增294.02%的超高數字，成為7月份ETF市場贏家之一，規模從七月初的7.04億元，大幅增加為27.76億元，一個月就增加20.72億元，高居7月份台股ETF規模增加的第一名。

7月台股ETF規模增加前五名 股票代號 股票名稱 規模（至7/28) 7月規模增加 7月規模增幅 00961 FT臺灣永續高息 27.76億元 20.72億元 294.02% 00983A 主動中信ARK創新 19.49億元 9.31億元 91.55% 00981B 第一金優選非投債 30.28億元 11.44億元 60.73% 00981A 主動統一台股增長 40.80億元 17.42億元 55.51% 00663L 國泰臺灣加權正2 10.16億元 3.16億元 45.22% （資料來源： CMoney ）

00961人氣大爆發：基金規模漲幅293％

除了規模快速成長，受益人數也從6月底的5094人，一口氣暴增到20033人，單月增幅達到293.27%，更是7月份唯一保持「正成長」的高股息ETF。拉長統計的時間，從今年初以來，受益人數增加最多的是群益台灣精選高息（00919）的214793人，排名第二的是元大高股息（0056）的123088人，排名第三的是國泰永續高股息（00878）的83159人，第四名的元大台灣高息低波（00713）的48798人，排名第五是大華優利高填息30（00918）的34535人，00961增加14191人，排名第六，但是增加的比例卻是高達243%，傲視群雄，其餘的高股息ETF，則是出現受益人數萎縮的情形。

今年以來高股息ETF受益人數正成長排名 股票代碼 股票名稱 受益人數（至7/25） 今年以來增加人數 變動比率 00919 群益台灣精選高息 1323396人 214793人 19% 0056 元大高股息 1484167人 123088人 9% 00878 國泰永續高股息 1730901人 83159人 5% 00713 台灣高息低波 421302人 48798人 13% 00918 大華優利高填息30 270268人 34535人 15% 00961 FT臺灣永續高息 20033人 14191人 243% （資料來源： CMoney ）

從統計數據進行分析，00961創下今年台股市場上，規模以及受益人數上，雙雙暴增且漲幅逼近300%的超級紀錄，股價也從6月30日收盤的9.20元，一路上漲到7月28日的9.35元，單月上漲1.63%。專家認為，00961的熱潮，也能看出在對等關稅衝擊，台灣股市充滿不確定性的狀況下，穩定現金流的高股息ETF，成投資人心中的優先選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。