快訊

大雨造成路基淘空！南橫公路一家五口連人帶車墜谷消失 行車記錄器曝光

台中太平清晨住宅惡火奪2命 2歲女童、5旬男不幸亡…3人尚搶救中

大和撫子的悲鳴！滿洲開拓團的性暴力恥辱印記

台股7月最強雙冠王 00961規模及受益人數暴增創紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
00961不僅規模爆發，受益人數單月成長率高達243%，在今年高股息ETF族群中變動最強勁，顯示現金流商品受投資人追捧。（本報資料照片）
00961不僅規模爆發，受益人數單月成長率高達243%，在今年高股息ETF族群中變動最強勁，顯示現金流商品受投資人追捧。（本報資料照片）

台股最近在高檔震盪，30日加權指數一度衝上23461點，創下4月9日台股大反彈以來的新高，不過川普對等關稅的不確定因素影響下，投資者心態轉向保守，資金也大舉流向高股息的ETF，現金可入袋為安，也保持更靈活的操作性，其中FT台灣永續高息ETF（00961），7月以來基金規模暴增20.72億元，單月的成長率高達294.02%，受益人數也突破兩萬人大關，達到20033人，成為台股7月份最強吸金王。

川普對等關稅陰霾台股觀望 資金轉向高股息ETF「穩中求勝」

要說台股7月份最受矚目的ETF，絕對就是00961，上市8個月後首度配息，每股配發0.115元，換算年化配息率高達14.98%，震撼台股ETF市場，直接預訂今年台股的配息王寶座，7月16日除息後，7月18日盤中就完成填息，前後不到兩天的時間，可以看出投資人對00961充滿無比信心。

根據最新的統計數據，截至7月28日為止，00961交出單月規模暴增294.02%的超高數字，成為7月份ETF市場贏家之一，規模從七月初的7.04億元，大幅增加為27.76億元，一個月就增加20.72億元，高居7月份台股ETF規模增加的第一名。

7月台股ETF規模增加前五名

股票代號股票名稱規模（至7/28)7月規模增加7月規模增幅
00961FT臺灣永續高息27.76億元20.72億元294.02%
00983A主動中信ARK創新19.49億元9.31億元91.55%
00981B第一金優選非投債30.28億元11.44億元60.73%
00981A主動統一台股增長40.80億元17.42億元55.51%
00663L國泰臺灣加權正210.16億元3.16億元45.22%

（資料來源：CMoney

00961人氣大爆發：基金規模漲幅293％

除了規模快速成長，受益人數也從6月底的5094人，一口氣暴增到20033人，單月增幅達到293.27%，更是7月份唯一保持「正成長」的高股息ETF。拉長統計的時間，從今年初以來，受益人數增加最多的是群益台灣精選高息（00919）的214793人，排名第二的是元大高股息（0056）的123088人，排名第三的是國泰永續高股息（00878）的83159人，第四名的元大台灣高息低波（00713）的48798人，排名第五是大華優利高填息30（00918）的34535人，00961增加14191人，排名第六，但是增加的比例卻是高達243%，傲視群雄，其餘的高股息ETF，則是出現受益人數萎縮的情形。

今年以來高股息ETF受益人數正成長排名

股票代碼股票名稱受益人數（至7/25）今年以來增加人數變動比率
00919群益台灣精選高息1323396人214793人19%
0056元大高股息1484167人123088人9%
00878國泰永續高股息1730901人83159人5%
00713台灣高息低波421302人48798人13%
00918大華優利高填息30270268人34535人15%
00961FT臺灣永續高息20033人14191人243%

（資料來源：CMoney

從統計數據進行分析，00961創下今年台股市場上，規模以及受益人數上，雙雙暴增且漲幅逼近300%的超級紀錄，股價也從6月30日收盤的9.20元，一路上漲到7月28日的9.35元，單月上漲1.63%。專家認為，00961的熱潮，也能看出在對等關稅衝擊，台灣股市充滿不確定性的狀況下，穩定現金流的高股息ETF，成投資人心中的優先選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 月配息 00961臺灣ESG永續高息

相關新聞

美關稅大刀將落？台股23,000點保衛戰 資金急湧這兩類ETF避險

台股加權指數7月一度突破23,000點大關，但受美國關稅政策未明及國際局勢不確定性影響，近期盤勢高檔震盪。外資雖曾連續買超，為市場提供支撐，但隨著關稅結果懸而未決，市場觀望情緒升溫。資金流向顯示，防禦

台股7月最強雙冠王 00961規模及受益人數暴增創紀錄

台股最近在高檔震盪，30日加權指數一度衝上23461點，創下4月9日台股大反彈以來的新高，不過川普對等關稅的不確定因素影響下，投資者心態轉向保守，資金也大舉流向高股息的ETF，現金可入袋為安，也保持更

00980T一次搞定股債平衡！知美：70％美股＋30%中天期公債自動再平衡最穩健

我以後不買美債了！只買長天期債券反而增加風險？ 很多人想靠債券讓資產更穩定，但知美自己從2023年開始每月定期定額買長天期美債ETF，兩年下來投入37萬4613元，帳面卻虧損5萬7319元，報酬

12檔台股 ETF 近一周打敗大盤！群益00982A 價量齊揚居冠

台股30日無畏川普關稅期限在即，終場在最後一盤拉抬下，收最高23,461點、上漲260點，一舉成功收復5、10日線，也讓...

安聯主動式ETF 聚光

安聯投信發行的主動安聯台灣高息ETF（00984A），日前正式於集中市場掛牌，期許藉由產品創新、研究和滿足多元客戶服務，...

外資買超141億元 這檔 ETF 買最多、但近期夯股竟遭大賣

台股30日最後一盤急拉80.96點，進一步推升指數以23461.72點收盤，上漲260.2點，以當日最高點作收，三大法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。