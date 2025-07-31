安聯主動式ETF 聚光

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

安聯投信發行的主動安聯台灣高息ETF（00984A），日前正式於集中市場掛牌，期許藉由產品創新、研究和滿足多元客戶服務，提升台灣主動式ETF市場在國際市場的能見度，並響應政府打造「亞洲資產管理中心」政策。

以主動式資產管理著稱的安聯環球投資旗下安聯投信表示，在2025年台灣主動式ETF元年推出主動安聯台灣高息ETF，主要希望讓投資人在資產配置時，有更主動、多元的選擇。

另一方面，台灣是安聯投信深耕超過35年的重要基地，選擇以台灣市場作為全球首發主動式ETF的起點，不只是市場戰略上的布局，更是主動式投資的落實，也是對台灣資本市場成熟度與潛力的肯定。

就投資理念來看，安聯投信的台灣主動式ETF採用量化方法與質化方式並行，藉由整合人性化洞察及量化工具，輔以產業與個股調研的研究模擬策略，能更有效實現既定投資目標，選股邏輯為結合多種選股策略，獨特模組化設計可更精準實踐整理投資目標，有效降低單一策略失敗的風險，確保投資組合長期競爭力。

主動投資深植於安聯投信的DNA中，以高度分散的多重策略投資組合，不被單一選股方法束縛，同時確保在妥善風險管理下，還能根據市場狀況靈活調整投資組合，滿足投資人多元化需求。

展望後市，台股目前正值除息旺季，是布局高息標的的關鍵時點。主動安聯台灣高息ETF自成立以來，在布局策略上採取「貼近掛牌、穩健建倉」策略，優先考量股息收益與個股流動性，逐步提高持股比重，以掌握除息行情與填息機會。

主動安聯台灣高息ETF憑藉多元投資策略、穩健的收息來源與相對分散的投資組合，在市場波動中更具防禦性與現金流優勢，將持續為投資人創造穩健收益與資本成長的雙重機會。

隨市場逐步消化短期雜音，企業獲利有機會重新主導行情，近年持續增添多檔聚焦股息的台股ETF，使產品線更豐富。不過，各檔ETF選股邏輯有所差異，證交所提醒於規劃投資前應先了解商品特色及風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 布局

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