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00980T一次搞定股債平衡！知美：70％美股＋30%中天期公債自動再平衡最穩健

聯合新聞網／ 知美Jimmy
00980T主打「股7債3」自動再平衡，納入納斯達克前十大美股與中天期美國公債，幫投資人省去自己調整資產配置的麻煩，穩健布局波動更低。中央社
00980T主打「股7債3」自動再平衡，納入納斯達克前十大美股與中天期美國公債，幫投資人省去自己調整資產配置的麻煩，穩健布局波動更低。中央社

我以後不買美債了！只買長天期債券反而增加風險？

很多人想靠債券讓資產更穩定，但知美自己從2023年開始每月定期定額買長天期美債ETF，兩年下來投入37萬4613元，帳面卻虧損5萬7319元，報酬率-15.3%。很多投資人和知美一樣，剛開始根本不懂短天期、中天期、長天期的差別，實際投下去才發現，長天期債券的波動度超高，完全不符「資產穩定」的初衷。

如果時光倒流，知美會選10年期以下的中天期債券，因為無論是2001網路泡沫、2008金融海嘯，長天期債券年化波動超高，但中天期只有一半不到。這兩年最大的領悟就是：只買長天期美債，會讓你的資產震盪感受放大，真心建議想穩健配置，一定要分散天期！

懶人投資：一招搞定股債配置

首檔被動式平衡型ETF：00980T凱基美國TOP股債平衡ETF，幫你輕鬆打造「股票70%＋債券30%」的資產組合。

債券不是買愈長愈好，持有美國10年期以下中天期公債，可以有效降低波動度。

回顧2008金融海嘯，標普500大跌37%，但10年期以下債券卻逆勢成長9%。

股債配置不是保證不虧，但分散在不同市場，至少不用一個下跌就血本無歸。

股債配置三重點

1.股票是劍、債券是盾——股票負責拉報酬、債券負責降波動。配息期也能多點信心。

2.比例怎麼分？最常見有股8債2、股6債4，但知美認為「股7債3」最適合一般人：既顧到成長，又顧到風險。

3.記得「再平衡」很重要！漲多賣高、跌多買低，才能穩定長期配置，但大多數人沒空自己調整，ETF可以自動幫你搞定。

為什麼選00980T？

00980T台灣第一檔股債平衡ETF，持有納斯達克前十大美股＋中天期美國公債，配置70%股票＋30%債券。

對比00757雖然也追十大美股，但00757只有股票沒債券，沒法達到股債配置的分散效果。

00980T採「市值加權」，漲幅與市值大者貢獻最大，符合美股「大者恆大」趨勢，00757則採等權重。

每月最後一個交易日自動執行再平衡，適合沒時間研究、想簡單配置的投資人。

總結

如果你也跟知美一樣想要資產穩健成長、又沒空自己一直動態調整，不妨考慮00980T這種「股票+債券」自動再平衡的ETF，讓資產配置更簡單、更有效率。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 00980T平衡凱基美國TOP

知美Jimmy

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