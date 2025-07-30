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12檔台股 ETF 近一周打敗大盤！群益00982A 價量齊揚居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股30日無畏川普關稅期限在即，終場在最後一盤拉抬下，收最高23,461點、上漲260點，一舉成功收復5、10日線，也讓台股ETF績效紅通通。（本報系資料庫）
台股30日無畏川普關稅期限在即，終場在最後一盤拉抬下，收最高23,461點、上漲260點，一舉成功收復5、10日線，也讓台股ETF績效紅通通。（本報系資料庫）

台股30日無畏川普關稅期限在即，終場在最後一盤拉抬下，收最高23,461點、上漲260點，一舉成功收復5、10日線，也讓台股ETF績效紅通通。

觀察近一周包含槓反的75檔台股ETF表現，共有12檔打敗大盤的0.6%。其中，主動群益台灣強棒ETF（00982A）以2.4%漲幅表現居冠，甚至打敗正二型台股ETF，展現出主動選股的強大投資優勢。

市場法人表示，在關稅政策反覆多變下，台股料延續震盪走勢，操作上也更加仰賴選股，建議投資人可透過訴求主動選股、靈活調整部位的台股主動式ETF應對。

ETF理財達人表示，據了解，00982A操作上採取質化與量化雙邏輯並重，持股涵蓋範圍大中小型股兼具，產業配置也是以全產業來做考量，以更完整與精準的掌握台股不同市值與不同類股的輪動表現。

而在主動嚴選優質台股，透過產業前景分析、企業護城河分析與企業經營分析等多項指標，精選在各產業中，成長性與獲利性俱佳之個股；並搭配量化模組，先剔除負向公司，再透過排除因子與增益因子來進行汰弱留強，進一步掌握強勢動能股。同時00982A也是受益人最多的台股主動式ETF，值得投資人留意。

群益投信台股ETF研究團隊表示，主動式台股ETF的優勢在於，投資組合可隨時因應市況進行動態調整，像是近期美國對等關稅議題令金融市場波動劇烈，台股同樣深受牽動，這也更加突顯出在政策雜音紛擾籠罩下，主動操作、彈性調整持股風格來應對多變局勢的必要性。

00982A經理人陳沅易表示，從資金面來看，台股融資餘額從3月6日最高的3,286億元下滑至4月底最低點的2,081億元，目前融資餘額只回升至2,300億元，顯示股市未有過熱狀況，後續即便出現回檔修正也不容易出現如四月初不理性拋售的賣壓，目前仍看好台股在關稅落地後有補漲空間。

展望台股未來，預期在市場秩序隨各經濟體與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。摒除美國關稅政策的不確定性變數，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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