外資買超141億元 這檔 ETF 買最多、但近期夯股竟遭大賣

台股30日最後一盤急拉80.96點，進一步推升指數以23461.72點收盤，上漲260.2點，以當日最高點作收，三大法人同步買超，外資買超141.93億元，統計外資買賣超個股發現，買超元大台灣50（0050）最多，買超第二名為群創（3481）；台新辛特（28871）仍高居外資賣超個股冠軍，另外，近期強漲的南亞（1303）也遭外資賣超21,657張，居賣超第二名。

台股早盤以23,288.72點開出，權王台積電（2330）以1,150元開出，盤中再挑戰天價1,160元，最後一盤爆4,730張買單，一口氣拉升10元股價，終場收在1,155元，上漲20元，影響大盤指數約165點，也拉升大盤指數收在30日最高的23,461.72點。

除了台積電回神上漲領軍外，包括軍工、塑化、鋼鐵等族群也各有強勢領軍上衝的要角，台塑（1301）衝上漲停42.65元，台塑化（6505）也以漲停43.25元收盤，台化（1326）一度亮燈，終場收在29.5元，漲幅9.46%，連日來強漲的南亞無懼6月自結虧損較去年同期擴大的影響，持續吸引多頭搶進，以38.7元收盤，漲幅7.94%，成交量居冠。

三大法人買超210.49億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超141.93億元，投信買超14.82億元；自營商買超（合計）53.73億元，其中自營商（自行買賣）買超13.16億元、自營商（避險）買超40.56億元。

以外資買賣超個股前十名來看，買超元大台灣50最多，單日買超19,647張，其次是買超群創15,703張，買超台塑14,756張，買超台積電12,832張；台新辛特則是持續遭外資大賣，單日賣超61,775張，連五賣，且已連續4個交易日高居外資賣超個股冠軍，南亞也遭外資賣超21,657張，居外資賣超第二名。 外資買超前10名。資料來源／證交所

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