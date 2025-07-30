快訊

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

俄羅斯8.8強震…氣象署下午5時解除海嘯警報 「這一地」測浪達12公分

暗諷？王世堅反對大罷免盼賴總統撤案 王義川：不服從命令的，滾啦！

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買超141億元 這檔 ETF 買最多、但近期夯股竟遭大賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前10名。資料來源／證交所
外資賣超前10名。資料來源／證交所

台股30日最後一盤急拉80.96點，進一步推升指數以23461.72點收盤，上漲260.2點，以當日最高點作收，三大法人同步買超，外資買超141.93億元，統計外資買賣超個股發現，買超元大台灣50（0050）最多，買超第二名為群創（3481）；台新辛特（28871）仍高居外資賣超個股冠軍，另外，近期強漲的南亞（1303）也遭外資賣超21,657張，居賣超第二名。

台股早盤以23,288.72點開出，權王台積電（2330）以1,150元開出，盤中再挑戰天價1,160元，最後一盤爆4,730張買單，一口氣拉升10元股價，終場收在1,155元，上漲20元，影響大盤指數約165點，也拉升大盤指數收在30日最高的23,461.72點。

除了台積電回神上漲領軍外，包括軍工、塑化、鋼鐵等族群也各有強勢領軍上衝的要角，台塑（1301）衝上漲停42.65元，台塑化（6505）也以漲停43.25元收盤，台化（1326）一度亮燈，終場收在29.5元，漲幅9.46%，連日來強漲的南亞無懼6月自結虧損較去年同期擴大的影響，持續吸引多頭搶進，以38.7元收盤，漲幅7.94%，成交量居冠。

三大法人買超210.49億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超141.93億元，投信買超14.82億元；自營商買超（合計）53.73億元，其中自營商（自行買賣）買超13.16億元、自營商（避險）買超40.56億元。

以外資買賣超個股前十名來看，買超元大台灣50最多，單日買超19,647張，其次是買超群創15,703張，買超台塑14,756張，買超台積電12,832張；台新辛特則是持續遭外資大賣，單日賣超61,775張，連五賣，且已連續4個交易日高居外資賣超個股冠軍，南亞也遭外資賣超21,657張，居外資賣超第二名。

外資買超前10名。資料來源／證交所
外資買超前10名。資料來源／證交所

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

外資 個股 台股 台積電 自營商 三大法人

延伸閱讀

00938上半年市值型ETF績效冠軍！林艾比：0050重壓台積電它採分散配置

三大法人回補210億元！中小型股掀吸金潮 南亞、富喬、雷虎量價齊揚

台積電嘉義廠區工地淹水 縣府將提報10億元園區外防洪計畫

台積電再戰1,160元、尾盤買盤進場 台股漲260點收23,461點

相關新聞

存股族必讀！高股息ETF「灌水配息」時代落幕 未來選擇需掌握兩大重點

金管會正式出手管制股息灌水現象，7月發布《ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引》，明確規範ETF實際配息不得高於參考配息率，要求以實際配息金額計算指數股息收益率。過往年化配息率動輒破10%的高

12檔台股 ETF 近一周打敗大盤！群益00982A 價量齊揚居冠

台股30日無畏川普關稅期限在即，終場在最後一盤拉抬下，收最高23,461點、上漲260點，一舉成功收復5、10日線，也讓...

外資買超141億元 這檔 ETF 買最多、但近期夯股竟遭大賣

台股30日最後一盤急拉80.96點，進一步推升指數以23461.72點收盤，上漲260.2點，以當日最高點作收，三大法人...

00938上半年市值型ETF績效冠軍！林艾比：0050重壓台積電它採分散配置

當你想參與台股成長，卻又不想為選股煩惱時，凱基台灣優選30（00938）或許是一檔值得認識的ETF。 它不走熱門題材路線，也不是單靠市值篩選，而是透過台灣指數公司與櫃買中心共同設計的「多因子模型

00952台積電以外的50檔AI概念股一網打盡！蜜蜂爹比較00962與00762差異

AI產業大行情 可以這樣投資 大家好，我是蜜蜂爹；今天這集來聊聊，透過ETF來佈局AI產業... 去年開始聽到很多人說AI要泡沫了，還拿來對比2000年的網路泡沫，但截至目前為止，AI產

川普關稅衝擊ETF市場？航運題材最吃香 00961網路聲量爆棚！

川普對全球發起的關稅談判，進入倒數階段，一舉一動都牽涉著市場的資金動向，對於擁有逾千萬股民的ETF，也正坐看川普對於ETF市場的衝擊，人人都希望投資的標的能倖免於難，近日就有網友在Dcard上提及：「

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。