快訊

沒有腦水腫或昏迷…沈玉琳爆肝炎送加護病房 三軍總醫院發聲

確定了！國民黨公布主席選舉辦法 9月領表、10月18投票

俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

聽新聞
0:00 / 0:00

存股族必讀！高股息ETF「灌水配息」時代落幕 未來選擇需掌握兩大重點

聯合新聞網／ 綜合報導
00961首度配息就吸金暴增，受金管會新規影響有限，規模單月大增逾20億元，高股息ETF回歸合理配息成市場新趨勢。中央社
00961首度配息就吸金暴增，受金管會新規影響有限，規模單月大增逾20億元，高股息ETF回歸合理配息成市場新趨勢。中央社

金管會正式出手管制股息灌水現象，7月發布《ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引》，明確規範ETF實際配息不得高於參考配息率，要求以實際配息金額計算指數股息收益率。過往年化配息率動輒破10%的高股息ETF，將逐漸退出市場舞台。此政策一出，引發存股族熱議，許多靠高股息存退休金或還貸款的股民直呼「日子難過了」。

在社群平台如Dcard與Threads上，網友針對此公告展開討論，留言不乏「高股息真的不能再買了嗎？」等疑問。多數回覆則持樂觀態度，認為「可以買，只是配息回歸正常水準」、「正常配息率落在4-6%，未配出的部分將反映在股價上，實際影響有限」。

專家解釋，此政策旨在避免投信「超配吃本金」的現象，讓市場配息水準更趨平衡。對股民而言，未來挑選高股息ETF時需更加謹慎，重點在於檢視配息來源，包括成分股本身的殖利率以及收益平準金的比例，這些都與ETF的選股策略息息相關。

法人分析指出，持有高股息ETF的民眾無須因短期配息調整而過度反應。事實上，此舉有助提升基金資產運用效率，若能維持基本面穩健及選股紀律，高股息策略仍具防禦性與現金流優勢。未來配息文化轉型後，市場將更聚焦於長期價值及成分股配置品質。

以今年吸金王FT臺灣永續高息（00961）為例，截至7月28日數據顯示，該ETF首度配息即以近15%的年化配息率成功吸引市場目光，規模自月初的7.04億元一路攀升至27.76億元，淨增資金高達20.72億元，穩居當月ETF市場吸金王。

對於高股息ETF新規是否影響00961的未來配息，該基金經理人江明鴻表示，金管會新指引已於7月1日上路，00961完全符合相關規定，配息來源多由股息收入及收益平準金構成，政策對其影響有限。

市場分析亦指出，優質高股息標的應在維持合理ROE的同時，提供穩定的股息回報。以00961成分股最新一次調整內容來看，高配息的航運業占持股權重約10%，為配息提供穩固基礎。

未來存股族在挑選高股息ETF時，需特別留意成分股的基本面與收益來源，掌握合理ROE與穩定股息回報兩大重點，才能在新規環境下穩健布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 月配息 00961臺灣ESG永續高息

延伸閱讀

高股息ETF要被殺以後高配息GG了？林艾比：金管會「新規」其實2023年就發布

若日韓關稅都談成15％…台灣超過怎辦？PTT崩潰：川普贏麻了全球跪著求減稅

00878明宣布本季配息…0.6元也屬合理水準！超馬芭樂讚：有底氣但採養生策略

00952台積電以外的50檔AI概念股一網打盡！蜜蜂爹比較00962與00762差異

相關新聞

存股族必讀！高股息ETF「灌水配息」時代落幕 未來選擇需掌握兩大重點

金管會正式出手管制股息灌水現象，7月發布《ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引》，明確規範ETF實際配息不得高於參考配息率，要求以實際配息金額計算指數股息收益率。過往年化配息率動輒破10%的高

00938上半年市值型ETF績效冠軍！林艾比：0050重壓台積電它採分散配置

當你想參與台股成長，卻又不想為選股煩惱時，凱基台灣優選30（00938）或許是一檔值得認識的ETF。 它不走熱門題材路線，也不是單靠市值篩選，而是透過台灣指數公司與櫃買中心共同設計的「多因子模型

00952台積電以外的50檔AI概念股一網打盡！蜜蜂爹比較00962與00762差異

AI產業大行情 可以這樣投資 大家好，我是蜜蜂爹；今天這集來聊聊，透過ETF來佈局AI產業... 去年開始聽到很多人說AI要泡沫了，還拿來對比2000年的網路泡沫，但截至目前為止，AI產

川普關稅衝擊ETF市場？航運題材最吃香 00961網路聲量爆棚！

川普對全球發起的關稅談判，進入倒數階段，一舉一動都牽涉著市場的資金動向，對於擁有逾千萬股民的ETF，也正坐看川普對於ETF市場的衝擊，人人都希望投資的標的能倖免於難，近日就有網友在Dcard上提及：「

比特幣ETF是什麼？五大優勢揭密2025投資新趨勢 台灣首檔納入型基金一次看懂

川普關稅戰、AI浪潮與地緣風險交織，全球局勢詭譎多變，唯有攻守兼備、靈活配置，才能在波動中找到穩健之道。

13檔台股ETF受益人數創高 以這三類台股 ETF 為主

根據集保戶股權分散7月25日最新統計資料顯示，上周台股ETF受益人僅略增807人，總人數1,124萬1,963人，今年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。