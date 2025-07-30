存股族必讀！高股息ETF「灌水配息」時代落幕 未來選擇需掌握兩大重點

金管會正式出手管制股息灌水現象，7月發布《ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引》，明確規範ETF實際配息不得高於參考配息率，要求以實際配息金額計算指數股息收益率。過往年化配息率動輒破10%的高股息ETF，將逐漸退出市場舞台。此政策一出，引發存股族熱議，許多靠高股息存退休金或還貸款的股民直呼「日子難過了」。

在社群平台如Dcard與Threads上，網友針對此公告展開討論，留言不乏「高股息真的不能再買了嗎？」等疑問。多數回覆則持樂觀態度，認為「可以買，只是配息回歸正常水準」、「正常配息率落在4-6%，未配出的部分將反映在股價上，實際影響有限」。

專家解釋，此政策旨在避免投信「超配吃本金」的現象，讓市場配息水準更趨平衡。對股民而言，未來挑選高股息ETF時需更加謹慎，重點在於檢視配息來源，包括成分股本身的殖利率以及收益平準金的比例，這些都與ETF的選股策略息息相關。

法人分析指出，持有高股息ETF的民眾無須因短期配息調整而過度反應。事實上，此舉有助提升基金資產運用效率，若能維持基本面穩健及選股紀律，高股息策略仍具防禦性與現金流優勢。未來配息文化轉型後，市場將更聚焦於長期價值及成分股配置品質。

以今年吸金王FT臺灣永續高息（00961）為例，截至7月28日數據顯示，該ETF首度配息即以近15%的年化配息率成功吸引市場目光，規模自月初的7.04億元一路攀升至27.76億元，淨增資金高達20.72億元，穩居當月ETF市場吸金王。

對於高股息ETF新規是否影響00961的未來配息，該基金經理人江明鴻表示，金管會新指引已於7月1日上路，00961完全符合相關規定，配息來源多由股息收入及收益平準金構成，政策對其影響有限。

市場分析亦指出，優質高股息標的應在維持合理ROE的同時，提供穩定的股息回報。以00961成分股最新一次調整內容來看，高配息的航運業占持股權重約10%，為配息提供穩固基礎。

未來存股族在挑選高股息ETF時，需特別留意成分股的基本面與收益來源，掌握合理ROE與穩定股息回報兩大重點，才能在新規環境下穩健布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。