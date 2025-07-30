00938上半年市值型ETF績效冠軍！林艾比：0050重壓台積電它採分散配置

當你想參與台股成長，卻又不想為選股煩惱時，凱基台灣優選30（00938）或許是一檔值得認識的ETF。

它不走熱門題材路線，也不是單靠市值篩選，而是透過台灣指數公司與櫃買中心共同設計的「多因子模型」，從整體台股中挑出30檔具備「財務穩健、獲利穩定、低波動、成長潛力」的優質企業。

簡單來說，就是「從好公司中再挑出更穩健的那一群」。

00938屬於市值型ETF，採季配息設計，股價約15元上下，入門門檻低。對於希望建立穩定現金流、又偏好制度化選股的投資人來說，是相對友善的選擇。

根據Yahoo股市及CMoney彙整資料，00938是今年以來市值型ETF的報酬率（+0．49％）及績效（+1．96％）冠軍，優於0050、006208等老牌產品，不只策略亮眼、實際績效也逐漸被市場肯定。

相較0050重壓台積電，00938則採分散配置，且選股標準強調基本面與抗震性。

若你希望你的核心ETF部位能同時擁有價值、成長與穩定，那麼或許可考慮這檔ETF。

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