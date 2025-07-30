快訊

沒有腦水腫或昏迷…沈玉琳爆肝炎送加護病房 三軍總醫院發聲

確定了！國民黨公布主席選舉辦法 9月領表、10月18投票

俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

聽新聞
0:00 / 0:00

00938上半年市值型ETF績效冠軍！林艾比：0050重壓台積電它採分散配置

聯合新聞網／ 林艾比
凱基台灣優選30（00938）強調多因子嚴選，30檔個股分散布局、季配息，2024年以來報酬率與績效雙冠，成為穩健投資與現金流需求族群的新寵。中央社
凱基台灣優選30（00938）強調多因子嚴選，30檔個股分散布局、季配息，2024年以來報酬率與績效雙冠，成為穩健投資與現金流需求族群的新寵。中央社

當你想參與台股成長，卻又不想為選股煩惱時，凱基台灣優選30（00938）或許是一檔值得認識的ETF

它不走熱門題材路線，也不是單靠市值篩選，而是透過台灣指數公司與櫃買中心共同設計的「多因子模型」，從整體台股中挑出30檔具備「財務穩健、獲利穩定、低波動、成長潛力」的優質企業。

簡單來說，就是「從好公司中再挑出更穩健的那一群」。

00938屬於市值型ETF，採季配息設計，股價約15元上下，入門門檻低。對於希望建立穩定現金流、又偏好制度化選股的投資人來說，是相對友善的選擇。

根據Yahoo股市及CMoney彙整資料，00938是今年以來市值型ETF的報酬率（+0．49％）及績效（+1．96％）冠軍，優於0050、006208等老牌產品，不只策略亮眼、實際績效也逐漸被市場肯定。

相較0050重壓台積電，00938則採分散配置，且選股標準強調基本面與抗震性。

若你希望你的核心ETF部位能同時擁有價值、成長與穩定，那麼或許可考慮這檔ETF。

◎本文內容已獲 林艾比 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 006208富邦台50 0050元大台灣50 00938凱基台灣優選30

延伸閱讀

高股息ETF要被殺以後高配息GG了？林艾比：金管會「新規」其實2023年就發布

00952台積電以外的50檔AI概念股一網打盡！蜜蜂爹比較00962與00762差異

台美關稅「揭牌前夕」震撼傳出25％…網傻眼：加匯損比32％還慘

存股族必讀！高股息ETF「灌水配息」時代落幕 未來選擇需掌握兩大重點

相關新聞

存股族必讀！高股息ETF「灌水配息」時代落幕 未來選擇需掌握兩大重點

金管會正式出手管制股息灌水現象，7月發布《ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引》，明確規範ETF實際配息不得高於參考配息率，要求以實際配息金額計算指數股息收益率。過往年化配息率動輒破10%的高

00938上半年市值型ETF績效冠軍！林艾比：0050重壓台積電它採分散配置

當你想參與台股成長，卻又不想為選股煩惱時，凱基台灣優選30（00938）或許是一檔值得認識的ETF。 它不走熱門題材路線，也不是單靠市值篩選，而是透過台灣指數公司與櫃買中心共同設計的「多因子模型

00952台積電以外的50檔AI概念股一網打盡！蜜蜂爹比較00962與00762差異

AI產業大行情 可以這樣投資 大家好，我是蜜蜂爹；今天這集來聊聊，透過ETF來佈局AI產業... 去年開始聽到很多人說AI要泡沫了，還拿來對比2000年的網路泡沫，但截至目前為止，AI產

川普關稅衝擊ETF市場？航運題材最吃香 00961網路聲量爆棚！

川普對全球發起的關稅談判，進入倒數階段，一舉一動都牽涉著市場的資金動向，對於擁有逾千萬股民的ETF，也正坐看川普對於ETF市場的衝擊，人人都希望投資的標的能倖免於難，近日就有網友在Dcard上提及：「

比特幣ETF是什麼？五大優勢揭密2025投資新趨勢 台灣首檔納入型基金一次看懂

川普關稅戰、AI浪潮與地緣風險交織，全球局勢詭譎多變，唯有攻守兼備、靈活配置，才能在波動中找到穩健之道。

13檔台股ETF受益人數創高 以這三類台股 ETF 為主

根據集保戶股權分散7月25日最新統計資料顯示，上周台股ETF受益人僅略增807人，總人數1,124萬1,963人，今年來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。