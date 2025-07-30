00952台積電以外的50檔AI概念股一網打盡！蜜蜂爹比較00962與00762差異

AI產業大行情 可以這樣投資

大家好，我是蜜蜂爹；今天這集來聊聊，透過ETF來佈局AI產業...

去年開始聽到很多人說AI要泡沫了，還拿來對比2000年的網路泡沫，但截至目前為止，AI產業依然持續蓬勃發展，甚至不少AI工具已經成為我們生活中不可或缺的一部分！

當然，未來有沒有可能出現泡沫？有可能！但就目前的發展來看，短期內還在快速成長中，所以我個人倒是不太擔心啦！

除了自己研究有哪些AI公司值得投資外，也可以透過ETF來參與AI產業行情，今天舉例三檔：

凱基台灣AI50（00952）

追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數

1.先以AI純度篩選上市櫃公司 2.再以動能／價值／股息多因子打分數 3.取前50檔高純度的AI概念股

台新臺灣AI優息動能（00962）

追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數

1.以AI產業＋流動性＋股利＋財務指標篩選 2.依股利率加權擇優取成分股 3.取前50檔AI產業兼具高股息、成長與獲利公司

元大全球AI（00762）

追蹤 STOXX 全球人工智慧指數

1.篩選符合AI主題相關營收比重>50%公司 2.前幾大持股比重高度集中於美國大型科技股 3.成分數不固定，依審核結果動態調整

從這三檔來看，其實都是不錯的選擇，但爹個人相對偏好00952，因為它的篩選邏輯是以AI股價成長為主、股息為輔，而且規模也比00962大一些，流動性相對更好！

至於00762聚焦全球AI，當然也是好標的，但保管費偏高，如果真的想投資美股的AI相關標的，其實也可以考慮用複委託／海外券商去挑選個別股票或ETF，會有更多彈性！

今天簡單介紹了AI演化與相關ETF，有趣的是，講到AI很多人腦中第一個浮現的一定是「台積電」，結果今天介紹的ETF居然成分股都沒有台積電！但爹其實覺得沒關係，因為市面上已經有太多檔ETF包含台積電，其中00952可以看作是一檔「去掉台積電」也能佈局純AI概念股的ETF，單一權重不超過4%，算是更能達到分散風險的作用，還結合了一點點月配息的小確幸。

爹突然覺得，如果你已持有0050／006208這種台積電持股比重高達59％的大盤型ETF，想再加碼投資AI產業，那今天介紹的幾檔AI ETF因為沒有台積電，或許可以成為一種「互補型」的選擇唷！當然，如果你是已持有高股息ETF，想補強一些大盤或科技類ETF，除了市值型 ETF，AI ETF也可以納入考量之一！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。