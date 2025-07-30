13檔台股ETF受益人數創高 以這三類台股 ETF 為主

根據集保戶股權分散7月25日最新統計資料顯示，上周台股ETF受益人僅略增807人，總人數1,124萬1,963人，今年來增加101萬6,127人。進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，仍有包括群益台灣精選高息（00919）、主動群益台灣強棒（00982A）、元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）等13檔受益人創高。

整體來看，這13檔受益人創新高的台股ETF，仍以高息型、市值型、主動式台股ETF為主，其中維持配息新高的00919表現出色連續上榜，另外，5檔主動式台股ETF全數創新高，顯示出後起之秀的主動式台股ETF越來越受投資人青睞。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志強調，高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。展望台股未來，美國川普政府對全球市場課徵對等關稅政策反覆，引發全球資本疑慮及交易秩序紛亂風險已逐漸平復，目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，台股本淨比雖回升至2.1~2.3倍合理區間，但技術面仍受制於24,416高點修正以來的套牢賣壓。地緣政治風險成為最大變數，川普政府預告8月1日啟動新關稅攻勢，銅製品50%關稅將衝擊電網與數據中心建設，半導體關稅調整更可能重塑全球供應鏈。不過，台股整體產業受惠AI算力需求百倍成長空間，須留意地緣政策干擾供應鏈與關稅成本轉嫁風險，具技術門檻與全球產業供應鏈布局之關鍵企業，較能掌握規格升級與區域產能轉移雙重契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。