快訊

高雄爆擄人勒贖！富商3口淪肉票裝水桶押運 遭勒1億…驚險24小時曝光

新莊箱屍命案新進展！死者身分呼之欲出 特徵光頭身障、背部蜘蛛刺青

影／俄強震規模上修至8.8 日本官房長官警告「第二、第三波海嘯恐更高」

這檔 ETF 配息維持新高、年化配息率近6% 今天最後上車日

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

高股息ETF吹起降息風，但統一台灣高息動能ETF（00939），不降息反而連續2個月維持配息新高，這次配息0.068元，年化配息率近6%，預計31日除息，想要參與的人，只要在30日最後買進日上車，8月22日就可以領到錢。

00939本次配發0.068元，以29日收盤價13.76元估算，年化配息率約5.9%，在月配息ETF中頗具吸引力。根據統一投信官網公告，00939在收益分配組成項目中，股利所得占比100%。

00939已經配息12次，讓超過20萬人的存股族穩穩領息，且掛牌以來創下100%填息的紀錄。去年8月首次除息就秒填息，且12次中有8次除息當天就完成填息。

半導體232調查結果即將公布，科技股震盪加劇，00939成分股相對具抵抗力。根據統一投信官網，00939前10大持股，截至30日依序為長榮海運（2603）6.36%、國泰金（2882）6.16%、富邦金（2881）6.09%、中信金（2891）5.87%、華碩（2357）5.18%、聯電（2303）5.06%、瑞昱（2379）4.51%、陽明海運（2609）4.40%、元大金（2885）4.21%、聯詠（3034）4.18%。

00939將在31日除息，30日為除息前最後買進日，早盤以13.79元開出，一度拉升至13.8元，低點雖曾一度翻黑至13.74元，小跌0.02元， 但隨後再拉升翻紅，盤中維持上漲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

除息 月配息

延伸閱讀

00878明宣布本季配息…0.6元也屬合理水準！超馬芭樂讚：有底氣但採養生策略

高股息沒填息沒差？專家斥「荒謬」：00878表現最出色、0056、00919緊追

00726B年化率7.5%！今最後上車日 專家看好：美元貶值反而是大利多

南亞2天完成填息 台塑四寶今年填息全達陣

相關新聞

川普關稅衝擊ETF市場？航運題材最吃香 00961網路聲量爆棚！

川普對全球發起的關稅談判，進入倒數階段，一舉一動都牽涉著市場的資金動向，對於擁有逾千萬股民的ETF，也正坐看川普對於ETF市場的衝擊，人人都希望投資的標的能倖免於難，近日就有網友在Dcard上提及：「

00959B今天最後買進！專家：降息時間雖未定、現在反而是布局最好時機

聯準會將於30日公布最新利率政策會議(FOMC)結果，儘管川普政府積極施壓，明示暗示聯準會調降聯邦基準利率，但在對等關稅影響未明、通膨壓力仍存之下，7月降息機率微乎其微。 大華銀投信建議債券投資人，回歸收息初心，優先選擇違約風險較低、信用評等較高的投資等級債券。大華投等美債15Y+(00959B)精選長天期投資級債券，即將於7月31日除息，本次每單位將配發0.044元，投資人若想參與配息發放，最晚必須於7月30日買進。

00878明宣布本季配息…0.6元也屬合理水準！超馬芭樂讚：有底氣但採養生策略

高股息ETF配息季來臨，國泰永續高股息（00878）將於8月中旬除息，吸引市場高度關注。理財達人超馬芭樂分析，00878目前預估可動用資金高達2.45元，即使配息金額落在0.6125元，依然有充足底氣

金管會整頓是高股息末日？專家點0056、00878...4天王受衝擊：投機成分消失

過去三年，台灣資本市場見證了一場前所未有的投資狂熱，其核心主角，正是訴求穩定現金流的「高股息ETF」。這些被投資人暱稱為「現金奶牛」的金融商品，以驚人的速度席捲全台，徹底改變了數百萬人的理財樣貌。數據顯示，短短三年內，市場上暴增了16檔高股息ETF，總管理資產規模一舉突破新台幣2兆元，而其受益人數更是攀上760萬人的高峰。這意味著，在台灣，平均每兩位股票投資人中，就有一位持有高股息ETF 。 然而，在這場看似完美的配息盛宴底下，一個根本性的問題逐漸浮現：這動輒超過10%的驚人配息率，究竟是來自企業穩健獲利的真實果實，還是一場精心包裝、由市場情緒與資金流動所堆砌出來的金融幻象？而明星高股息ETF受到的衝擊大嗎?今天一次看明白。

00918配息0.7元已是「糾正後」的事情！投資人：操盤績效仍穩

帳號「drleolai」近日於Threads發文指出，金管會針對大華優利高填息30（00918）疑似動用資本平準金（即未實現資本利得）配息一事，已明確提出糾正。 過去00918每單位配息達0.8

非00919單方面是高股息ETF開始退燒？達人：金管會出手整治是正面的

感覺不是00919單方面的退潮... 似乎有金管會出手整治高股息ETF狂砍成分股用資本利得配息的亂象以後，高股息ETF開始退燒的味道。 其實覺得金管會整治高股息ETF應該是正面的才對！ 光看00

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。