這檔 ETF 配息維持新高、年化配息率近6% 今天最後上車日
高股息ETF吹起降息風，但統一台灣高息動能ETF（00939），不降息反而連續2個月維持配息新高，這次配息0.068元，年化配息率近6%，預計31日除息，想要參與的人，只要在30日最後買進日上車，8月22日就可以領到錢。
00939本次配發0.068元，以29日收盤價13.76元估算，年化配息率約5.9%，在月配息ETF中頗具吸引力。根據統一投信官網公告，00939在收益分配組成項目中，股利所得占比100%。
00939已經配息12次，讓超過20萬人的存股族穩穩領息，且掛牌以來創下100%填息的紀錄。去年8月首次除息就秒填息，且12次中有8次除息當天就完成填息。
半導體232調查結果即將公布，科技股震盪加劇，00939成分股相對具抵抗力。根據統一投信官網，00939前10大持股，截至30日依序為長榮海運（2603）6.36%、國泰金（2882）6.16%、富邦金（2881）6.09%、中信金（2891）5.87%、華碩（2357）5.18%、聯電（2303）5.06%、瑞昱（2379）4.51%、陽明海運（2609）4.40%、元大金（2885）4.21%、聯詠（3034）4.18%。
00939將在31日除息，30日為除息前最後買進日，早盤以13.79元開出，一度拉升至13.8元，低點雖曾一度翻黑至13.74元，小跌0.02元， 但隨後再拉升翻紅，盤中維持上漲。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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