這檔 ETF 配息維持新高、年化配息率近6% 今天最後上車日

過去三年，台灣資本市場見證了一場前所未有的投資狂熱，其核心主角，正是訴求穩定現金流的「高股息ETF」。這些被投資人暱稱為「現金奶牛」的金融商品，以驚人的速度席捲全台，徹底改變了數百萬人的理財樣貌。數據顯示，短短三年內，市場上暴增了16檔高股息ETF，總管理資產規模一舉突破新台幣2兆元，而其受益人數更是攀上760萬人的高峰。這意味著，在台灣，平均每兩位股票投資人中，就有一位持有高股息ETF 。 然而，在這場看似完美的配息盛宴底下，一個根本性的問題逐漸浮現：這動輒超過10%的驚人配息率，究竟是來自企業穩健獲利的真實果實，還是一場精心包裝、由市場情緒與資金流動所堆砌出來的金融幻象？而明星高股息ETF受到的衝擊大嗎?今天一次看明白。

2025-07-30 09:53