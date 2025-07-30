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川普關稅衝擊ETF市場？航運題材最吃香 00961網路聲量爆棚！

聯合新聞網／ 綜合報導
00961首配年化高達15%，填息速度僅2天，吸引大批網友討論與搶進；7月規模暴增逾20億元，受益人數突破2萬，成為ETF市場7月最強黑馬，航運高股息題材持續發燒。中央社
00961首配年化高達15%，填息速度僅2天，吸引大批網友討論與搶進；7月規模暴增逾20億元，受益人數突破2萬，成為ETF市場7月最強黑馬，航運高股息題材持續發燒。中央社

川普對全球發起的關稅談判，進入倒數階段，一舉一動都牽涉著市場的資金動向，對於擁有逾千萬股民的ETF，也正坐看川普對於ETF市場的衝擊，人人都希望投資的標的能倖免於難，近日就有網友在Dcard上提及：「川普體系下航運應該是個吃香的行業 尤其是現在，包含日韓在內應該還有很多國家趁著10%關稅，想要趕在8/1前拉貨才對 航運本身可能還有成長空間。」

原po推理主要7月首配開出年配15%衝上2025年ETF配息王的FT臺灣永續高息(00961)，本身成分股以航運股權重佔比最高，因為錯過第一次配息感到惋惜，發問：「接下來考慮航運的話，(00961)是不是可能還是會有不錯的報酬率？ 想問大家怎麼看？」

底下網友回覆熱烈，「00961可以直接買，進場的時間點差異不大，之後報酬率才是重點」、「00961的價格感覺蠻公道的」、「買阿兄弟，現在不買要等何時？」、「我自己是在配息後買00961，目前看起來他的走勢感覺還不錯，算是穩定成長。」

也有網友持保留態度認為配息主要跟選股策略有關聯：「除息跟你買入會不會虧錢，完全沒有任何關係！會不會虧錢是要看這檔ETF的選股策略，長期能不能有良好的報酬。」、「填息只是用來說明，目前股價超過除息後股價的一種現象，跟股價長期會不會向上成長，沒有任何關係，真正有關係是這檔ETF的選股策略。」

確實00961首配行情吸睛外，除息完後僅花2天就填息，因而網路不少聲量都在討論高股息新組合，Thread上有網友發問，究竟是單押還是組00961+00878衝高息收？

多數網友認為各自有優勢：「老牌穩定00878，展望未來00961」、「00961買起來感覺很像買航運，但是更能分擔風險，應該也不用擔心填息的問題 」、「目前看起來00961應該會是今年成長最快的高股息ETF，還有很大的成長空間，我覺得可以多買一點」，也有謹慎的網友提醒：「先想一下最壞的劇本 投資虧損的時候要怎麼應對，想好就ok。」

00961自公布首配資訊後累積大量網路討論度，根據統計7月以來00961規模暴增20.72億元，單月成長率高達294.02%，且受益人數也突破2萬人，雙雙躍居ETF市場成長榜首，成為7月最強吸金黑馬，難怪網友們紛紛坐等投信公佈8月配息訊息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 航運股 00961臺灣ESG永續高息

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