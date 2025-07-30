00959B今天最後買進！專家：降息時間雖未定、現在反而是布局最好時機

聯準會將於30日公布最新利率政策會議(FOMC)結果，儘管川普政府積極施壓，明示暗示聯準會調降聯邦基準利率，但在對等關稅影響未明、通膨壓力仍存之下，7月降息機率微乎其微。

大華銀投信建議債券投資人，回歸收息初心，優先選擇違約風險較低、信用評等較高的投資等級債券。大華投等美債15Y+(00959B)精選長天期投資級債券，即將於7月31日除息，本次每單位將配發0.044元，投資人若想參與配息發放，最晚必須於7月30日買進。

00959B經理人郭修誠分析，川普政府為達成美國製造業回流，並且強化出口競爭力，除祭出對等關稅政策外，更計畫透過降息壓低美元。

不過，儘管川普政府強力表態期盼降息，但目前美國總經數據仍維持強勢，就業狀況強韌，加上對等關稅政策對經濟、通膨的後續影響還待觀察，因此7月降息機率仍低。除此之外，若通膨因關稅影響轉而升溫，亦可能再拖慢降息步調。

在此背景下，郭修誠提醒投資人，配置債券資產時應同步考量收益與風險，且基金配息不代表基金實際報酬率，勿貿然在不確定環境下承擔過大市場波動。

投資等級債因企業財務體質較為強健，且現金流穩定、違約風險較低，更適合追求穩健收益的投資人。

00959B優選平均信評BBB級的投資等級公司債，並透過篩選機制，從中挑選票面利率排名前10%的債券，在控管違約風險的前提下，讓投資人仍能擁有穩健且相對較高的收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。