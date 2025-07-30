00878明宣布本季配息…0.6元也屬合理水準！超馬芭樂讚：有底氣但採養生策略

高股息ETF配息季來臨，國泰永續高股息（00878）將於8月中旬除息，吸引市場高度關注。理財達人超馬芭樂分析，00878目前預估可動用資金高達2.45元，即使配息金額落在0.6125元，依然有充足底氣支撐。不過他認為，配息金額應該回歸健康水位，維持6%到8%的合理殖利率更有利長期競爭力。以7月29日收盤價21.1元計算，配息區間約落在0.32元到0.42元都屬合理。

超馬芭樂指出，00878最大優勢在於「養生型」穩健配息，而非單純追求高息。自5月除息後至7月底，00878規模由4409億元增至4470億元，新增資金超過60億元。這些新資金投入優質個股後能直接參與領息，減少平準金提列壓力。截至7月28日，00878已領現金股利0.84元，全年預估現金股利可達1.36元。

此外，00878的資本平準金高達5.46元，為配息提供強力後盾。超馬芭樂強調，這筆資金雖受金融法規和會計科目限制，不能全額挪用，但可依時機、狀況適量動用。操盤人是否能妥善調度這筆資金，也考驗專業與遠見。以20%比例試算，5.46元中約有1.09元可動用支撐配息。

若將現金股利1.36元與可運用平準金1.09元合計，00878配息潛力上看2.45元。即使未來配息僅定在0.6125元，也屬合理水準，充分顯示其配息底氣。不過他提醒，市場不宜過度追逐高配息，在全球政經環境動盪下，回歸穩健配息、維持6%~8%殖利率才是長期投資關鍵。

目前，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等高人氣ETF，0056、00919配息水準仍高於10%。但隨台股處於高檔、指數殖利率僅4%~6%，又有主管機關收緊平準金運用，這類高配息水準難以長久。00878已逐步將配息策略拉回健康區間，市場普遍預期，00878有望成為未來高股息ETF配息政策的重要參考指標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。