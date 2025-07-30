00918配息0.7元已是「糾正後」的事情！投資人：操盤績效仍穩

帳號「drleolai」近日於Threads發文指出，金管會針對大華優利高填息30（00918）疑似動用資本平準金（即未實現資本利得）配息一事，已明確提出糾正。

過去00918每單位配息達0.8元，經監管單位要求後，近期已降至0.7元並符合規定。

貼文分析00918最新配息結構，其中62%來自「已實現資本利得」，顯示基金操盤團隊依然展現良好績效。

儘管配息有再下修的可能，原PO認為未來表現不會太差，自己也將持續關注00918的操作。

此外，drleolai進一步指出，00918近期換股買進鴻海、京元電子，這兩檔均順利填息；而原本持有的長榮、長榮航空、華碩、廣達、中信金、漢唐、健鼎等，帳上未實現資本利得充裕，足以支應未來兩年配息，因此短期內無需大幅調整持股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。