非00919單方面是高股息ETF開始退燒？達人：金管會出手整治是正面的
感覺不是00919單方面的退潮...
似乎有金管會出手整治高股息ETF狂砍成分股用資本利得配息的亂象以後，高股息ETF開始退燒的味道。
其實覺得金管會整治高股息ETF應該是正面的才對！
光看00929換股華碩跟文曄被主力坑好幾億，00919狂砍長榮跟聯發科砍到自己，轉頭瘋狂買進沒有動能的三金，我覺得高股息ETF經理人們對於投資人的錢不夠珍惜，越來越輕率，金管會出手管理亂象是好事。
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