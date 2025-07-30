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比特幣ETF是什麼？五大優勢揭密2025投資新趨勢 台灣首檔納入型基金一次看懂

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
示意圖／ChatGPT
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《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

全球經濟局勢變得越來越詭譎，從川普關稅戰，到地緣政治風險升溫，市場充滿變數，讓許多投資人開始思考：錢，還能安心放在哪裡？除了老牌避險工具「黃金」重回鎂光燈焦點，那個曾經被認為高風險的比特幣，竟也悄悄成為華爾街眼中的新寵。

你可能會好奇：「比特幣不是波動很大嗎？怎麼也能避險？」這正是市場出現結構性轉變的時刻。

從川普公開力挺加密資產、美國國會推進監管法案，到資產管理巨頭如貝萊德（BlackRock）、富達（Fidelity）爭相推出現貨比特幣ETF，機構資金正快速湧入。7月，比特幣一度突破12萬美元，創新高，也宣告它正從炒作象徵，蛻變為被納入主流資產配置的選項之一。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年（2024/07/16~2025/07/15）「比特幣」的網路討論，網友關注的焦點為「儲備、漲跌幅、基金、ETF、新高、風險、川普」等字詞，網友表示：「比特好攜帶，黃金實體保值」、「比特幣最大的優勢是隱密性，很容易藏到別人找不到」、「戰時體制下也有可能宣布私人持有黃金是違法，黃金和比特幣各放一部分沒有問題」。

為什麼比特幣ETF成了資產配置的新解方？

在當前這個「機會與風險並存」的市場環境中，傳統的資產配置邏輯似乎已無法有效因應日益頻繁的市場波動。許多投資人開始轉向新型態資產工具，其中「比特幣ETF」正快速走紅，成為主流市場上備受關注的新選擇。

比特幣ETF五大優勢：

優勢1／交易方便、流動性高

掛牌於傳統交易所，透過現有的證券帳戶即可下單，投資門檻低、操作簡單。即使市場波動，投資人也能依行情快速進出，資金流動性遠優於直接交易加密貨幣。

優勢2／合法監管、資產安全

比起自行持幣的資安風險與操作麻煩，比特幣ETF由大型機構發行、受監管機構把關，風險相對可控，資產也更有保障。

優勢3／資產分散、降低波動

由於比特幣與股市連動性低，不少投資人視其為資產配置中的「非相關資產」，用以分散風險。隨著ETF市場愈加機構化，其價格波動也比現貨更穩定、更好掌握。

優勢4／價格透明、波動較溫和

ETF的參與讓比特幣的價格更公開透明，不容易被炒作操縱，也更能反映市場的真實供需與價值。

優勢5／數位黃金、抗通膨資產

不少人視比特幣為「數位黃金」，具備保值與對抗通膨的潛力。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近三個月（2025/04/17~2025/07/16）「比特幣&ETF」的網路聲量達6,210筆；從聲量變化來看，2025年5月22日，比特幣價格強勢上攻，一舉突破11.1萬美元，刷新歷史紀錄；這波行情也推動金融機構加速布局，緊接著6月26日，富邦投信宣布推出【富邦雙核心戰略多重資產基金】，成為全台首檔可將比特幣ETF納入策略配置的基金；隨後在7月11日與14日，比特幣接連創新高，分別一度突破11.8萬與12萬美元大關，成功帶動市場聲量攀上高峰，網友表示「我不買比特幣， 也可以買比特幣現貨ETF啊」。

就在比特幣ETF成為全球投資熱話之際，台灣也正式踏出關鍵一步。2025年2月24日，金管會公布《虛擬資產ETF投資規範》，讓基金納入比特幣ETF成為合法、合規的配置策略，宣告台灣虛擬資產市場邁入全新時代。

不只監管政策鬆綁，交易環境也快速進化。全台首家由富邦企業集團投資營運的虛擬資產交易所「台灣大虛擬資產交易所」（TWEX）正式上線，主打「安全有保障」、「操作不複雜」、「小額就能買」，最低只要新台幣100元，就能輕鬆入手比特幣或以太幣，門檻大幅降低，人人都能參與這波全球熱潮。

富邦雙核心戰略多重資產基金　迎接數位資產新時代

數位資產，已經不再是有錢人或科技宅的專利，而是你我都能參與的新財富機會。

也正因為看見這樣的市場變化與大眾需求，富邦投信搶先一步，推出全新產品【富邦雙核心戰略多重資產基金】，就像幫你的資產配備了一台會自動閃避風險、搶攻趨勢的「智慧艦隊」，陪你穿越市場風雨、也不錯過下一波財富機會！

亮點1／ GTS+GRI雙重智慧雷達　幫你自動避震

這檔基金搭載了富邦獨家研發的「GTS全球動盪訊號」＋「GRI全球風險指標」雙模型。
當全球風險升高時，它會自動降低股票比重、增加債券與黃金等避險資產；當市場回穩，就會重新上場進攻。

你不用每天盯盤，它自己會調整風險，讓你更安心投資。

亮點2／全台首檔合法納入比特幣ETF　人人都能卡位數位黃金

以前投資比特幣，好像要懂科技、怕被駭，還要管錢包冷熱？現在不用了。
這檔基金合法納入比特幣ETF，代表你只要買基金，就能參與比特幣行情。

不用All in、不用高風險，但可以卡位「數位黃金」的長線紅利。

亮點3／黃金＋比特幣雙重保護　虛實整合最穩當

這檔基金同時納入傳統黃金ETF與比特幣ETF，形成一個「虛實雙重避險」的資產組合。
黃金穩健，比特幣具成長性，兩者互補，就像幫資產穿上實體盔甲＋數位防火牆。

亮點4／不只避險　也積極進攻AI、雲端、 REITs

防守夠穩，但進攻火力也不容小覷。基金積極布局：AI與雲端科技、數位基建REITs、趨勢型高股息標的，搭上未來十年的主流成長浪潮。

隨著比特幣ETF合法化、數位資產逐漸成為主流，資產配置的思維也正悄悄改變。在市場高波動與結構轉型並存的情況下，兼顧風險控管、趨勢佈局與避險能力的多重資產策略，開始受到更多關注。這類新型基金布局AI產業與比特幣ETF，同時納入債券與黃金，嘗試在成長與穩健之間取得平衡，回應市場對資產配置新解方的需求。

【網路溫度計DailyView】提醒您
本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月16日至2025年07月15日、2025年04月17日至2025年07月16日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『比特幣』、『比特幣&ETF』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「網路聲量」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 比特幣 資產配置

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