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祭高息ETF新規定？ 金管會駁：僅是公會提指引

中央社／ 台北29日電

台灣投資人偏好配息率高的投資商品，近日網路盛傳金管會發布新指引，恐讓市場高配息ETF消失。金管會今天說明，並無發布新規定，投信投顧公會只是彙整業界意見後提出指引規範，經核定後，公會7月初公告「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」。

近期網路流傳相關貼文，指金管會今年7月發布「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」，提到ETF實際配息率原則不應超過參考配息率等，讓市場擔憂高股息ETF消失。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會上表示，網路討論的「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」並非新規定，也沒有所謂撤公告問題。

高晶萍解釋，金管會2023年11月就針對動用平準金進行規範，包括何時可以啟動收益平準金來做配息，2023年11月13日發布函令，公布至今業者對如何實施有疑慮，投信投顧公會因此彙整業者意見，提出一份指引範例。

高晶萍說明，公會提出指引後，金管會也已核定指引，公會7月初把這份「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」公告在網頁上，主要目的是以利業者遵循作法，了解執行細節。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息 金管會

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