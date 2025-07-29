債券ETF規模王 換人當

市場對9月聯準會（Fed）降息預期、台幣近期逐步回穩、股市高檔出現部分獲利了結賣壓，三大影響下，近期債券ETF規模已有止跌回升的態勢，也讓債券ETF規模出現變化，群益ESG投等債20+成為新任債券ETF規模王。

現階段殖利率仍處相對高點，存債仍具吸引力，資金回流投資等級債，聚焦永續經營能力佳的ESG資優企業，再加上月月配滿足有現金流需求的投資人，讓群益ESG投等債20+用成立不滿兩年時間，28日起不僅成為台灣債券ETF規模最大，更是全球最大ESG債券ETF，也提高台灣金融商品於國際市場上的能見度與ESG永續投資影響力。

根據CMoney統計至29日，債券ETF規模前十大依序為群益ESG投等債20+的2,285億元、元大美債20年2,284億元、國泰20年美債1,897億元、元大AAA至A公司債1,464億元、元大投資級公司債1,262億元、國泰投資級公司債1,175億元、中信高評級公司債1,093億元、群益投資級金融債895億元、中信優先金融債886億元、國泰A級公司債864億元。

群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示，根據BOA數據統計，截至上周的今年以來投資等級債（ETF及基金）淨流入1,220億美元，且自從4月底以來已經穩定持續淨流入近13周，上周資金流入為29.3億美元，顯示在整體對等關稅等議題逐漸明朗後，投資等級債殖利率達5%以上，符合投資人長期的需求，使投資人對於投資等級債需求回溫。

雖然Fed在2025年降息次數較先前預估減少，不過整體降息仍將延續，市場對具防禦性質，又具穩健收益特性的資產仍有配置需求，後市表現仍可留意。

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