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債市後市可期 伺機布局ETF

經濟日報／ 記者徐牧民╱台北報導

美國關稅談判細節逐漸明朗，美債殖利率狹幅震盪。此外，根據利率期貨顯示，預期Fed於9月降息機率維持約六成，全年降息幅度維持約2碼，債市後續表現可期。法人表示，近期資金有回補債券ETF趨勢，建議投資人可伺機布局。

白宮近期陸續公布與各國達成貿易協議，川普的貿易政策緊密牽動匯市變化，預期隨著美國關稅政策底定，美元兌各國匯率有望回穩，對於債市投資也是一大利多。

永豐20年美公債ETF研究團隊表示，觀察近期投資人開始回補債券ETF，終結先前受益人數降低的趨勢。資金流入主要集中在長天期、高評級的公債以及公司債。除了近期匯率走勢相對回穩，市場利率仍然居高之外，一大吸引力即對聯準會後續的降息預期。

永豐投信表示，市場對於關稅是否影響物價抱持擔憂，不過最新公布6月CPI通膨率中，核心CPI月增幅為0.3%，儘管服飾、電器等項目數據顯示已有廠商開始轉嫁至消費者，但是整體通膨率僅呈現溫和擴張趨勢，並未失控。目前預期聯準會可望於9月降息，並且後續在12月以及明年3月、6月各再降息一碼，降息循環啟動有利債券後市發展。

街口投信表示，由於經濟活動數據與就業數據穩健、美日、美歐達成貿易協議，提振市場風險情緒，本周市場關注FOMC會議、會後Powell談話、7月就業報告及ISM製造業指數與第2季GDP表現，另美國財政部將標售2、5與7年合計1830規模的公債。

富蘭克林證券投顧表示，關稅暫緩期延長至8月1日，但關稅不確定性仍存，不過「大而美法案」將有助推動美國經濟成長與舒緩部分市場不安。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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