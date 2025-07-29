98檔債券ETF商品 繳出正報酬

近期在政策與地緣風險雙雙緩解，加上關稅談判結果陸續出爐，市場對貿易摩擦的擔憂明顯降溫下，近一月債券ETF表現走強。根據統計，103檔債券ETF近一月平均含息報酬率達2.4%，其中有98檔繳出正報酬，並以新興債、非投等債表現居前。

以團隊績效表現來看，前十大中群益投信旗下有三檔債券ETF上榜，復華、富邦各有兩檔，表現亮眼。群益投信債券ETF研究團隊表示，美國6月製造與服務業指數走升，勞動數據優於預期，而近期美股企業已有約三成公布財報，其中有84%的公司每股獲利優於預期，顯示經濟依舊穩健，進而使得信用風險降溫。大而美法案通過，政策不確定逐漸消弭，市場轉趨樂觀，帶動非投等債走揚。

此外，新興國家為因應經貿不確定性而啟動降息循環，以強化經濟成長動能，進而吸引資金湧入，也讓新興債近一月走勢相對強勢。整體看來，隨著關稅輪廓大致底定，後續可關注關稅對經濟的影響和聯準會降息步調。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，隨著美國貿易協議漸露曙光，且企業獲利大多優於預期，使得風險情緒回穩。目前非投等債收益率仍居高位，加上具備存續期較短的特性，受貨幣政策、通膨因素影響較輕，因此持續吸引資金流入非投等債。在資金動能推升下，今年來美國非投等債指數上揚5%，優於公債、投等債的3.2%、4.15%。展望後市，在景氣溫和以及聯準會緩降息的預期下，非投等債表現值得期待。

富蘭克林證券投顧表示，美國經濟具韌性，預期全年經濟成長率應可高於2%，加上大而美法案通過後大規模財政赤字壓力，預期長天期債殖利率仍將維持於偏高水位。美國非投資級公司債市匯聚企業基本面健康、信用品質良好、供需技術面有利及具吸引力的殖利率等優勢，預期利差與違約率都將維持於歷史較低水位。

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