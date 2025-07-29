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主被動ETF 規模成長

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股高檔拉回修正，短線預期持續震盪，不過多檔台股ETF近一個月來，仍跑贏大盤，同時包括主動統一台股增長（00981A）、國泰台灣科技龍頭（00881）等主被動台股ETF規模仍持續增加。投信法人表示，隨各國陸續與美國達成關稅協議，政策不確定性風險下降，但台股已反彈到相對高檔，將以個股表現為主，建議可透過ETF靈活操作。

統一投信表示，經濟部統計處6月底數據顯示，台灣外銷訂單連續五個月成長，主要受惠AI需求強勁及廠商應對關稅的提前拉貨潮。短線台股高檔震盪，但關稅底定後，政策不確定性消除，加上AI保持高速成長，奠定台股中長線多頭趨勢，因此可趁拉回分批逢低布局。

投資專家分析，主動式ETF可以跟隨市場及總經變化，快速調整持股。目前正值企業財報公布季，主動式ETF還能即時透過投研團隊，深入研究最新企業財報及展望，搭配市場資金流向，挑選最具表現機會的個股，績效較有望勝過大盤，這也是近期資金聚集於該類型ETF的原因。

凱基台灣AI50（00952）ETF研究團隊表示，除了美系CSP供應商持續加大資本支出力道，各國企業也擴大AI工具的應用，AI應用從大企業投入基礎設施，擴散至企業經營及管理AI化，進而擴散至個人生活及工作使用，2025年可謂是AI應用元年，顯示AI趨勢大浪方興未艾。

00952研究團隊指出，4月以來的關稅戰恰巧提供台灣轉型升級的好機會，不論最終台灣關稅相較於日韓孰高孰低，從上游供應鏈的AI晶片、中游的AI零組件，到下游組裝，台廠相關供應鏈都已是不可或缺的存在。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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