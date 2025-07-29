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ETF新兵 報酬率亮眼

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美股、台股7月以來震盪走高，帶動新掛牌的ETF新兵績效表現，申購買氣也同步升溫。其中受惠企業財報穩健，以及美國可望和各國達成貿易協議所提振，加上AI題材，新光美國電力基建ETF（009805）近一個月上揚12.2%，表現亮眼；主動中信ARK創新（00983A）、主動統一台股增長（00981A）也有逾7%的漲幅。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，美國川普總統2025年「讓美國再次偉大」火力全開，23日已在AI峰會公布的AI行動計畫，預估未來美國將放寬AI監管、擴大能源，鎖定AI能源自主化，作為新國家安全計畫，政策配套將強力釋放電力、核能等美國能源基建投資商機大開，有望助攻美國電力基建類股持續向上表現。

新光投信指出，美對中AI晶片解禁後，美爭奪AI世界霸主企圖越燒越旺，著眼AI下一步商業化，實際應用階段將帶動實體AI蓬勃發展；其中推動實體AI不可或缺的電力基建，更是構建未來AI世界的重中之重，成為美股下半年多頭的新支柱，建議投資人中長期投資美股，可以優先鎖定電力基建ETF，除了涵蓋美國重點電力企業，也包含其他電力基礎建設，例如電網、儲能，以及資料中心冷卻散熱系統，掌握能源轉型與基礎設施升級的雙重契機。

主動統一台股增長ETF（00981A）基金經理人陳釧瑤表示，AI需求熱度未減，帶動相關類股營運，近期舉行法說的台股企業基本面穩健，財報仍有優異表現，使得先前市場擔憂的匯損出現利空不跌現象。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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