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高股息ETF要被殺以後高配息GG了？林艾比：金管會「新規」其實2023年就發布

聯合新聞網／ 林艾比
近日社群瘋傳「高配息ETF新規定」，引發投資人誤解恐慌。事實上，金管會早在2023年就已發布相關規定，主要強調配息須貼近成分股殖利率，避免過度依賴資本利得補貼，投資人不需過度反應。中央社
近日社群瘋傳「高配息ETF新規定」，引發投資人誤解恐慌。事實上，金管會早在2023年就已發布相關規定，主要強調配息須貼近成分股殖利率，避免過度依賴資本利得補貼，投資人不需過度反應。中央社

社群媒體上盛傳，金管會新規要讓「高配息神話」結束，其實已經是2023年的舊消息。

但它也提醒了投資人一件事...高配息ETF的配息，終究會回到成分股本身的殖利率（約5%），過去10%以上的高配息，不可能長久依靠「資本利得補貼」。

這不是壞事，因為代表ETF不會為了撐高配息而「吃本金」。

7/28有一篇新聞在社群上被瘋傳，標題嚇人地寫著：「金管會新指引，高配息ETF要掰了！」內文談到高股息ETF依賴資本利得「補貼」配息，金管會新規定將限制這種做法，未來10%以上的高配息可能回不去了。但這其實是2023年金管會就發表過的舊內容，卻因為標題聳動，讓不少人心裡一驚：「那我是不是該趕快賣掉手上的高股息ETF？」

高股息ETF像0056、00878、00919、00713等超受歡迎，受益人數已經超過760萬。為什麼大家愛？因為有些ETF年化配息率高達10%以上，遠高於傳統股票或定存。但這些「高配息」裡，除了股票本身的股息，還有相當一部分來自「資本利得」（ETF賣股票賺的價差）。因此有人擔心，這會不會是在「吃本金」？

金管會到底說了什麼？其實2023年金管會就發布過《ETF收益平準金分配來源指引》，規定：

ETF配息率原則上應追蹤指數的股息收益率，如果超過，要基金公司提出說明與備查。

目的是避免ETF靠賣股票「硬撐」配息，讓投資人以為配得多，實際上卻在吃老本。

簡單說：金管會不是要「殺掉高股息」，而是讓配息更透明、更健康。但這次舊聞又被拿出來轉貼，甚至有人因此急著調整投資，這就是資訊斷章取義的危險。

如何辨別「新聞真偽」？

看發佈時間

新聞標題可能寫「最新」或「重大政策」，但內容其實是舊聞翻炒。做法：看新聞日期，超過半年以上的金融政策新聞，就要查查是否有後續修正或已撤稿。

看來源與官方公告

有些文章標榜「金管會新規定」，卻沒有附上金管會連結。做法：去金管會或證交所網站搜尋最新公告，才是最準確的。

看內容是否符合邏輯

如果一個政策真的會讓市場大亂（例如：所有高股息ETF都不能配息了），一定會有多家主流媒體、金管會出面說明。

但這篇舊聞其實也提醒我們：

高配息不是萬靈丹

未來ETF會更貼近成分股殖利率（約5％）。這不是壞事，這代表ETF不會為了配息而「吃本金」。

投資要看「總報酬」

ETF的總報酬＝股息＋資本利得。一個ETF就算配息少，但如果股價穩健成長，你的獲利可能更多。

分散投資才安心

別把所有錢都丟進高股息ETF。債券ETF、REITs或市值型ETF都能平衡你的資產。

◎本文內容已獲 林艾比 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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