金管會公布新規 高股息ETF高配息神話恐破滅？投資人應更關注這件事

近期金管會發布最新ETF配息指引，要求ETF的實際配息率，原則上不得超過「參考配息率」，亦即追蹤指數的股息收益率，且必須以每單位實際配息金額計算，未來恐難出現動輒10%以上的年化配息率，也讓市場出現「高配息神話破滅」的擔憂。

但法人認為，這項新制目的在於提升配息資訊透明度，回歸資本市場的理性與本質，對於長期投資人而言，反而是一大助益。理財專家表示，過去不少投資人將高股息ETF視為「每季固定現金流」的理財工具，甚至以配息率作為投資的唯一指標。

然而，新制落地後，當ETF不能再用帳面未實現利得發放配息，高配息策略的「虛胖」現象將逐步淡化，未來投資人將不得不重新檢視配息是否反映企業基本面？總報酬是否仍具吸引力？對此，理財專家認為，投資的核心並非只是「每次配了多少錢」，而是資本利得與現金股息所構成的總報酬率，這才是真正衡量ETF價值的關鍵。

法人表示，手中已有高股息ETF部位的投資人，不必因為配息變少就急於出脫。事實上，配息金額的調整，更有助於基金的資產運用穩健化。長期而言，高股息策略若能緊扣基本面與選股紀律，仍具防禦性與穩定現金流的優勢。

中國信託投信表示，金管會公布ETF配息指引後，投資人可趁此機會，重新檢視各檔ETF背後的選股邏輯與策略差異。例如是偏向價值型的傳統高股息？還是結合成長性與收益的策略？是否納入景氣循環考量或配息機制調整彈性？這些都比單一的配息率來得更重要，也可讓投資人從長線的資本配置與收益品質來評估ETF的投資價值。

綜觀台股高股息ETF，截至目前為止，共有16檔今年績效翻正。含息總報酬率前三名分別為國泰股利精選30（00701）7.0%、群益科技高息成長（00946）5.7%，以及中信成長高股息（00934）5.1%。若以近一季來看，則以00934的15.7%報酬率最佳，凸顯對等關稅發生以來，高股息ETF中最佳的修復力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。