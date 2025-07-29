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不畏台股拉回 009811掛牌日漲幅高居第五強

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

統一美國50 ETF（009811）在29日掛牌，淨值為10.02元，規模20.69億元，帶動今年新掛牌ETF檔數來到25檔，包含九檔海外股ETF、五檔債券ETF、六檔主動式ETF、四檔台股ETF、一檔加掛外幣的債券ETF。

日本、歐盟等紛紛達成歸稅協議，再加上科技與金融股財報亮麗，美國股市再創歷史新高，美期電子盤續揚，激勵海外股ETF表現亮眼，統一美國50掛牌日市價以上漲2.3%或0.23元，終場收上10.23元，漲幅高居ETF第五強，市場交投熱絡，成交量達4.86萬張，溢價幅度約1.4%。

根據統一投信官網資料，截至28日，統一美國50目前共有50檔成分股，前十大持股及權重依序為輝達（NVIDIA）2.52%、微軟2.34%、蘋果1.98%、亞馬遜1.37%、Meta 0.96%、BROADCOM 0.83%、ALPHABET INC-CL A 0.7%、ALPHABET INC-CL C 0.61%、特斯拉0.55%、JPMORGAN CHASE & CO 0.51%。

統一美國50是統一投信今年發行的第二檔ETF，旗下ETF檔數來到七檔。統一美國50在7月17日成立，採新台幣計價，ETF類型為海外股票ETF，保管銀行是臺灣銀行，風險收益等級為RR4，收益分配採半年配，自成立日起屆滿九十日（含）後，於每年3月、9月底評價、具平準金機制，首次配息評價時間為2026年3月底，ETF經理人是林良一，按目前規模經理費為0.35%、保管費為0.12%。

統一美國50追蹤指數為「NYSE美國50指數」，由ICE Data Indices, LLC編製及維護，基金主要投資於全美股票市值前50大個股，涵蓋科技、非核心消費、金融、醫療保健、核心消費、能源、原物、工業等各產業的跨國知名企業，聚焦美國藍籌股，且兼顧產業多元配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國

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