快訊

林德福控票數抄反「僅這1里同意罷免」 中選會回應了

被移動過？新莊行李箱藏屍命案 發現人推測從中環路被丟進水溝

虛假和平？泰柬達成停火，零星衝突仍在發生

00929月配型ETF該走穩定配息之路而非大暴配！存股哥：平準金充足、發放有保障

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00929即將公告新一波配息，市場預期有望連三月配0.08元，受惠平準金回填、股息結構趨穩。中央社
00929即將公告新一波配息，市場預期有望連三月配0.08元，受惠平準金回填、股息結構趨穩。中央社

＊原文發文時間為7月26日

月配高股息ETF「00929」即將公告本次配息，目前：

收益平準金為0.94元
資本平準金為2元
過去3個月皆配發0.07元

在平準金逐漸回填的狀況下，個人認為本次配息0.08元的機會應該比較高，而且有望連三個月配0.08元。

00929過去經歷了一整年的低潮，主要有兩大原因：

1.股價不振

從去年7月開始，00929經歷數次單日暴跌，尤其4月的關稅股災，更讓以科技股為主的00929股價連番重挫。

2.平準金不穩定

當時單月配息高達0.2元、年化殖利率達12%，過度消耗平準金，遇到股價下跌後，單月配息金額也不斷下降。這反映出「大暴配」的方式不適合月配型高股息ETF。

目前來看，穩定配息更適合月配型高股息產品。

與其追求單月高配息、暴高殖利率，不如讓每月配息金額維持穩定，發揮月配型「領息頻繁」的優勢。過度配息反而容易導致配息不穩、失去月配的吸引力。

從過去三個月的配息節奏來看，00929的確有在做調整：

先讓平準金獲得補充

再慢慢調高每月配息金額

穩定維持「平穩配法」

即便未來遇到股價下跌，也有充足的平準金支撐配息，回到單月0.05元的機率已明顯降低。

以目前00929股價17.81元計算，若單月配息維持在0.08元，年化殖利率預估約為5.3%。

雖然尚未恢復到前段班水準，但配息表現已逐步回升，給它一點時間，相信未來有機會恢復到過往單月配息0.11元的水準。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 00929復華台灣科技優息ETF

相關新聞

00929月配型ETF該走穩定配息之路而非大暴配！存股哥：平準金充足、發放有保障

＊原文發文時間為7月26日 月配高股息ETF「00929」即將公告本次配息，目前： 收益平準金為0.94元資本平準金為2元過去3個月皆配發0.07元 在平準金逐漸回填的狀況下，個人認

不畏台股拉回 009811掛牌日漲幅高居第五強

統一美國50 ETF（009811）在29日掛牌，淨值為10.02元，規模20.69億元，帶動今年新掛牌ETF檔數來到2...

00918受益人數1年暴增1倍！高股息ETF全民瘋買…台灣每3人就有1人參戰

高股息ETF已是當今的國民理財工具，備受台灣的愛息一族喜愛，總受益人數持續攀升。根據投信投顧公會統計台股24檔高股息ETF，過去一年來受益人數由690萬5862人成長至802萬4862人，成長率16%

高股息ETF夢幻殖利率殞落！00878本周將宣布配息…0056、00919也大機率跟進？

ETF配息新規上路，高股息ETF如0056、00878、00919未來配息率恐回落至4-5%，投資人需適應「超配」成過去式、配息回歸合理水準的新常態。

月薪48K怎麼存？網友熱議0050、00919定期定額還是先存現金

Dcard有網友以月薪48,000、每月開銷僅8,000元，三餐吃家裡、每月還能剩下3萬元，發問該「無腦存錢」還是「直接投入0050或00919」？原PO坦言身邊朋友多認為股市偏高，不敢貿然進場，但也

23年來都在0050成分股內的僅有19檔！竹軒：機率3分之1還沒算報酬是否都贏

你知道嗎？ 0050從2003年第三季到今年2025年第二季整整23年以來： 1.總報酬為：1048.56%，報酬翻了10.5倍左右。 2.年化報酬率：11.2%，報酬大約每6.4年翻一倍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。