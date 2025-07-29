00929月配型ETF該走穩定配息之路而非大暴配！存股哥：平準金充足、發放有保障

＊原文發文時間為7月26日

月配高股息ETF「00929」即將公告本次配息，目前：

收益平準金為0.94元

資本平準金為2元

過去3個月皆配發0.07元

在平準金逐漸回填的狀況下，個人認為本次配息0.08元的機會應該比較高，而且有望連三個月配0.08元。

00929過去經歷了一整年的低潮，主要有兩大原因：

1.股價不振

從去年7月開始，00929經歷數次單日暴跌，尤其4月的關稅股災，更讓以科技股為主的00929股價連番重挫。

2.平準金不穩定

當時單月配息高達0.2元、年化殖利率達12%，過度消耗平準金，遇到股價下跌後，單月配息金額也不斷下降。這反映出「大暴配」的方式不適合月配型高股息ETF。

目前來看，穩定配息更適合月配型高股息產品。

與其追求單月高配息、暴高殖利率，不如讓每月配息金額維持穩定，發揮月配型「領息頻繁」的優勢。過度配息反而容易導致配息不穩、失去月配的吸引力。

從過去三個月的配息節奏來看，00929的確有在做調整：

先讓平準金獲得補充 再慢慢調高每月配息金額 穩定維持「平穩配法」

即便未來遇到股價下跌，也有充足的平準金支撐配息，回到單月0.05元的機率已明顯降低。

以目前00929股價17.81元計算，若單月配息維持在0.08元，年化殖利率預估約為5.3%。

雖然尚未恢復到前段班水準，但配息表現已逐步回升，給它一點時間，相信未來有機會恢復到過往單月配息0.11元的水準。

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