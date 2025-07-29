00918受益人數1年暴增1倍！高股息ETF全民瘋買…台灣每3人就有1人參戰

高股息ETF已是當今的國民理財工具，備受台灣的愛息一族喜愛，總受益人數持續攀升。根據投信投顧公會統計台股24檔高股息ETF，過去一年來受益人數由690萬5862人成長至802萬4862人，成長率16%（統計期間：2024年7月至2025年6月），相當於約每3個台灣人就有1人投資高股息ETF。

其中，大華優利高填息30（00918）可說是高股息ETF市場的新寵！根據投信投顧公會數據，00918過去一年的受益人數由14萬445人，跳升至28萬2352人，成長幅度高達101%（統計期間：2024年7月至2025年6月），遠遠勝過整體高股息ETF受益人數的成長速度。

受益人數成長引進的資金活水，也帶動00918的資產規模成長，根據投信投顧公會數據，截至2025年6月底為止，00918資產規模已經達到822.7億元，較2024年7月底增加超過500億元，成長1.5倍。

00918過去一年受益人數、資產規模能夠雙雙出現超高成長力道，超越市場平均表現，關鍵在於00918成分股篩選原則，首創納入填息因子，因此掛牌以來在配息和股價雙方面都維持優異表現，受到投資人青睞。

00918經理人郭修誠表示，在挑選高股息ETF時，不能只看配息金額，總報酬才是影響投資勝率的關鍵。00918是台灣第一檔在指數成分篩選中納入填息紀錄的ETF，兼顧優選股利與高填息，讓投資人同時掌握股息與股價雙贏的機會。不僅配息吸引市場關注。從長期績效觀察，根據理柏統計，00918成立至今年6月底為止，累積報酬率已達到89%，也是吸引投資人持有的原因之一。但也提醒投資人，近期股市攀高，進場投資前應衡量自身風險承受度，小心追高風險。

00918投資績效

期間 三個月 六個月 一年 二年 成立至今 累積報酬率 3.92% 0.48% -2.74% 44.88 89.00 資料來源：大華銀投信官網、理柏資訊；統計至2025/06/30；累積報酬率%；台幣計價

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。