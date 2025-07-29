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高股息ETF夢幻殖利率殞落！00878本周將宣布配息…0056、00919也大機率跟進？

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF如0056、00878、00919未來配息率恐回落至4-5%，投資人需適應「超配」成過去式、配息回歸合理水準的新常態。圖／聯合報系資料照片
高股息ETF如0056、00878、00919未來配息率恐回落至4-5%，投資人需適應「超配」成過去式、配息回歸合理水準的新常態。圖／聯合報系資料照片

金管會近期祭出ETF配息新規定，未來配息率原則上不能超過指數息率，ETF動用收益平準金的條件也更加嚴格。對此，理財專家清流君直言：「以後投資人拿到的大概就是3～5%這個合理區間，過去動輒超配10%的高配息恐成絕響。」

清流君指出，新規定核心是「設天花板」，ETF配息率不可高於追蹤指數的股息率。例如某檔ETF追蹤的A指數若本季總報酬率15%、價格報酬率10%，則兩者差距5%就是配息上限，ETF超出就得寫報告解釋。資本利得雖可動用，但得排在股利之後且有限額。平準金部分，只有規模變大又配息低時才能動用，同樣設有門檻與使用上限。最終計算配息時，務必壓在5%以下。

新規定一出，市場法人預期，熱門高股息ETF如元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）配息率勢必調降。

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目前這幾檔指數息率約4.5%左右，未來年化殖利率也將回歸至5%區間。近期00878將率先在新指引下公布預估配息，勢必成為市場風向球，未來0056、00919也大機率跟進。

雖然高配息減少，不過法人認為投資人不必過度擔心。其實台股2024年大漲前，高股息ETF的殖利率本來就約在5～6%之間，這次規範只是回歸常態。新規後基金若沒發出的配息會留在淨值中，投資人一樣能分享到台股成長紅利。長遠來看，殖利率回到合理水準，有助股民做更穩健的資產配置，減少對「超配」的過度期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

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