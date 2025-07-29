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月薪48K怎麼存？網友熱議0050、00919定期定額還是先存現金

聯合新聞網／ 綜合報導
月薪48K、每月剩3萬閒錢，Dcard網友熱議「定期定額0050、00919」還是先存現金，主流意見支持及早投入、長期持有ETF。中央社
月薪48K、每月剩3萬閒錢，Dcard網友熱議「定期定額0050、00919」還是先存現金，主流意見支持及早投入、長期持有ETF。中央社

Dcard有網友以月薪48,000、每月開銷僅8,000元，三餐吃家裡、每月還能剩下3萬元，發問該「無腦存錢」還是「直接投入0050或00919」？原PO坦言身邊朋友多認為股市偏高，不敢貿然進場，但也擔心錯過投資時機。

留言區一面倒鼓勵及早行動。有網友提醒「每個時間點都有人說高點，最後只會永遠等不到進場」，也有提到「定期定額ETF才是不分進場點的無腦策略，時間拉長一定獲利」。另一派則建議「雞蛋不要放同一籃，可以0050、00919各買一點，中鋼、華南金也可分散」、「Buy and Hold才是王道」。

也有留言鼓勵「先存一百萬再投資，不懂的標的不碰」；甚至有人幽默回應「三萬直接捐出去，既然都要上網問」。部分則分享「投資長期都不會虧，現在的高點可能是未來的低點」。

整體風向偏向定期定額、長期持有0050或00919，少數建議先累積現金，不過主流仍認為「只要開始投資，時間就是你的朋友」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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