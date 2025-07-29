23年來都在0050成分股內的僅有19檔！竹軒：機率3分之1還沒算報酬是否都贏

大家是不是常聽到：「高股息ETF月月配，領到手軟」？金管會這次直接用流程圖和案例告訴你：別再當韭菜了。來，我們就用官方案例，把它改名叫「韭菜ETF」，一步一步看穿真相。 圖的起點是「決定本次參考配息率」。韭菜ETF追蹤的A指數，第四季總報酬率15%，價格報酬率10%，差距就是5%。 這個5%，就是韭菜ETF本季配息的上限。規定很清楚：ETF實際配息率原則不能高於5%，否則就得寫報告交代。

2025-07-29 08:52