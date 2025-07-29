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23年來都在0050成分股內的僅有19檔！竹軒：機率3分之1還沒算報酬是否都贏

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
0050從2003年上市至今，總報酬超過10倍、年化報酬率11.2%，但成分股23年來僅19檔留存至今，凸顯ETF汰弱留強、長期分散布局的重要性。（本報系資料庫）
0050從2003年上市至今，總報酬超過10倍、年化報酬率11.2%，但成分股23年來僅19檔留存至今，凸顯ETF汰弱留強、長期分散布局的重要性。（本報系資料庫）

你知道嗎？

0050從2003年第三季到今年2025年第二季整整23年以來：

1.總報酬為：1048.56%，報酬翻了10.5倍左右。

2.年化報酬率：11.2%，報酬大約每6.4年翻一倍。

3.成份股來來去去共有110檔（還沒計算那種怎樣我進去我又出來的）。

4.從2003年第三季到今天都存在的，只有19檔，也就是說2003年你要從當時的50檔成分股挑選可以持有到今天的機率大概只有1/3而已，還沒算上這19檔這23年報酬是否贏過0050。

你可能以為的正新、彰銀、聯強之類的，已經不在成份股裡面了。而藥華藥奇鋐可能你都沒聽過的公司，卻是目前的成份股。

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 正新 奇鋐 市值型 成分股 藥華藥 0050元大台灣50

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