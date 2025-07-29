23年來都在0050成分股內的僅有19檔！竹軒：機率3分之1還沒算報酬是否都贏
你知道嗎？
0050從2003年第三季到今年2025年第二季整整23年以來：
1.總報酬為：1048.56%，報酬翻了10.5倍左右。
2.年化報酬率：11.2%，報酬大約每6.4年翻一倍。
3.成份股來來去去共有110檔（還沒計算那種怎樣我進去我又出來的）。
4.從2003年第三季到今天都存在的，只有19檔，也就是說2003年你要從當時的50檔成分股挑選可以持有到今天的機率大概只有1/3而已，還沒算上這19檔這23年報酬是否贏過0050。
你可能以為的正新、彰銀、聯強之類的，已經不在成份股裡面了。而藥華藥、奇鋐可能你都沒聽過的公司，卻是目前的成份股。
◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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