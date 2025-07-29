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2025年7月吸金王…ETF市場最強黑馬排行榜出爐！00961單月成長294％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股高檔震盪，資金轉向高配息標的，FT臺灣永續高息（00961）7月基金規模與受益人數雙雙暴增近300％，成為ETF市場吸金黑馬，月配息、永續題材吸引大量投資人關注。中央社
台股高檔震盪，資金轉向高配息標的，FT臺灣永續高息（00961）7月基金規模與受益人數雙雙暴增近300％，成為ETF市場吸金黑馬，月配息、永續題材吸引大量投資人關注。中央社

台股近期盤勢高檔震盪，28日加權指數一度衝高至23,564點波段新高，終場小漲48點收23,412點，日K棒翻黑，市場追價力道轉弱，顯示資金操作轉趨保守。然而，在盤面整理之際，部分具高配息題材的ETF逆勢獲得資金青睞，尤其是FT臺灣永續高息ETF（00961），7月以來基金規模暴增20.72億元，單月成長率高達294.02％，同時受益人數也突破2萬人，雙雙躍居ETF市場成長榜首，成為7月最強吸金黑馬。

理財達人指出，目前市場進入財報周與國際關稅不確定期，加權指數短線在高檔整理實屬健康表現，操作上仍需謹慎以對。在此氛圍下，資金偏好轉向具穩健配息與長期殖利潛力的標的，00961的「月月配」特性與策略選股方式，使其在震盪行情中格外受到關注。

據統計至7月28日止，00961基金規模達27.76億元，單月增加20.72億元、成長率高達294.02％，受益人數也自上月底的約5,094人，激增至20,033人、月增幅達293.27％，成為市場中唯一同時在基金規模與受益人數雙雙暴增、且漲幅逼近300％的ETF，顯示投資人高度認同其配息機制與選股策略。

00961聚焦ESG及永續題材，標榜高息與永續並重，採月配息制，受到退休族與穩健型投資人青睞。該檔ETF已於7月中進行首次配息，單次配發0.115元，依當時市價計算，年化配息率上看15％，法人預估下次年化配息率仍有望維持高檔、至少有維持10％的實力，第二次配息金額將於8月1日公告。

財經專家分析，在台股震盪整理、外資買盤動能放緩下，高配息且具基本面支撐的ETF備受關注，00961以其突出的資金淨流入與受益人數成長成為市場焦點，建議投資人在現階段不妨留意此類穩健配息標的，可作為資金防禦與現金流管理的配置工具。

7月淨流入力道前十強ETF

代號ETF29日基金規模(億元)7月基金規模增加(億元)基金規模增幅(%)總受益人數7月受益人數增幅(%)
00961FT臺灣永續高息27.7620.72294.0220,033293.27
00983A主動中信ARK創新19.499.3191.5513,20274.49
00981B第一金優選非投債30.2811.4460.735,95227.15
00981A主動統一台股增長48.8017.4255.5121,17664.55
00663L國泰臺灣加權正210.163.1645.224,61766.98
00865B國泰US短期公債18.054.4632.851,96220.29
00968B元大優息投等債86.3621.0832.3013,282-1.24
009805新光美國電力基建7.461.6929.483,70123.12
00715L期街口S&P布蘭特油正283.6414.5921.1414,799-17.25
00950B凱基A級公司債338.5358.1420.7420,1520.43
00858永豐美國500大40.276.7720.2121,70511.12

資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

成長率 投資人 受益人數 00950B凱基A級公司債 00961臺灣ESG永續高息 00981A主動統一台股增長

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