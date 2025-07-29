2025年7月吸金王…ETF市場最強黑馬排行榜出爐！00961單月成長294％

台股近期盤勢高檔震盪，28日加權指數一度衝高至23,564點波段新高，終場小漲48點收23,412點，日K棒翻黑，市場追價力道轉弱，顯示資金操作轉趨保守。然而，在盤面整理之際，部分具高配息題材的ETF逆勢獲得資金青睞，尤其是FT臺灣永續高息ETF（00961），7月以來基金規模暴增20.72億元，單月成長率高達294.02％，同時受益人數也突破2萬人，雙雙躍居ETF市場成長榜首，成為7月最強吸金黑馬。

理財達人指出，目前市場進入財報周與國際關稅不確定期，加權指數短線在高檔整理實屬健康表現，操作上仍需謹慎以對。在此氛圍下，資金偏好轉向具穩健配息與長期殖利潛力的標的，00961的「月月配」特性與策略選股方式，使其在震盪行情中格外受到關注。

據統計至7月28日止，00961基金規模達27.76億元，單月增加20.72億元、成長率高達294.02％，受益人數也自上月底的約5,094人，激增至20,033人、月增幅達293.27％，成為市場中唯一同時在基金規模與受益人數雙雙暴增、且漲幅逼近300％的ETF，顯示投資人高度認同其配息機制與選股策略。

00961聚焦ESG及永續題材，標榜高息與永續並重，採月配息制，受到退休族與穩健型投資人青睞。該檔ETF已於7月中進行首次配息，單次配發0.115元，依當時市價計算，年化配息率上看15％，法人預估下次年化配息率仍有望維持高檔、至少有維持10％的實力，第二次配息金額將於8月1日公告。

財經專家分析，在台股震盪整理、外資買盤動能放緩下，高配息且具基本面支撐的ETF備受關注，00961以其突出的資金淨流入與受益人數成長成為市場焦點，建議投資人在現階段不妨留意此類穩健配息標的，可作為資金防禦與現金流管理的配置工具。

7月淨流入力道前十強ETF

代號 ETF 29日基金規模(億元) 7月基金規模增加(億元) 基金規模增幅(%) 總受益人數 7月受益人數增幅(%) 00961 FT臺灣永續高息 27.76 20.72 294.02 20,033 293.27 00983A 主動中信ARK創新 19.49 9.31 91.55 13,202 74.49 00981B 第一金優選非投債 30.28 11.44 60.73 5,952 27.15 00981A 主動統一台股增長 48.80 17.42 55.51 21,176 64.55 00663L 國泰臺灣加權正2 10.16 3.16 45.22 4,617 66.98 00865B 國泰US短期公債 18.05 4.46 32.85 1,962 20.29 00968B 元大優息投等債 86.36 21.08 32.30 13,282 -1.24 009805 新光美國電力基建 7.46 1.69 29.48 3,701 23.12 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 83.64 14.59 21.14 14,799 -17.25 00950B 凱基A級公司債 338.53 58.14 20.74 20,152 0.43 00858 永豐美國500大 40.27 6.77 20.21 21,705 11.12 資料來源：CMoney

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