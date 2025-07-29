2025年7月吸金王…ETF市場最強黑馬排行榜出爐！00961單月成長294％
台股近期盤勢高檔震盪，28日加權指數一度衝高至23,564點波段新高，終場小漲48點收23,412點，日K棒翻黑，市場追價力道轉弱，顯示資金操作轉趨保守。然而，在盤面整理之際，部分具高配息題材的ETF逆勢獲得資金青睞，尤其是FT臺灣永續高息ETF（00961），7月以來基金規模暴增20.72億元，單月成長率高達294.02％，同時受益人數也突破2萬人，雙雙躍居ETF市場成長榜首，成為7月最強吸金黑馬。
理財達人指出，目前市場進入財報周與國際關稅不確定期，加權指數短線在高檔整理實屬健康表現，操作上仍需謹慎以對。在此氛圍下，資金偏好轉向具穩健配息與長期殖利潛力的標的，00961的「月月配」特性與策略選股方式，使其在震盪行情中格外受到關注。
據統計至7月28日止，00961基金規模達27.76億元，單月增加20.72億元、成長率高達294.02％，受益人數也自上月底的約5,094人，激增至20,033人、月增幅達293.27％，成為市場中唯一同時在基金規模與受益人數雙雙暴增、且漲幅逼近300％的ETF，顯示投資人高度認同其配息機制與選股策略。
00961聚焦ESG及永續題材，標榜高息與永續並重，採月配息制，受到退休族與穩健型投資人青睞。該檔ETF已於7月中進行首次配息，單次配發0.115元，依當時市價計算，年化配息率上看15％，法人預估下次年化配息率仍有望維持高檔、至少有維持10％的實力，第二次配息金額將於8月1日公告。
財經專家分析，在台股震盪整理、外資買盤動能放緩下，高配息且具基本面支撐的ETF備受關注，00961以其突出的資金淨流入與受益人數成長成為市場焦點，建議投資人在現階段不妨留意此類穩健配息標的，可作為資金防禦與現金流管理的配置工具。
7月淨流入力道前十強ETF
|代號
|ETF
|29日基金規模(億元)
|7月基金規模增加(億元)
|基金規模增幅(%)
|總受益人數
|7月受益人數增幅(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|27.76
|20.72
|294.02
|20,033
|293.27
|00983A
|主動中信ARK創新
|19.49
|9.31
|91.55
|13,202
|74.49
|00981B
|第一金優選非投債
|30.28
|11.44
|60.73
|5,952
|27.15
|00981A
|主動統一台股增長
|48.80
|17.42
|55.51
|21,176
|64.55
|00663L
|國泰臺灣加權正2
|10.16
|3.16
|45.22
|4,617
|66.98
|00865B
|國泰US短期公債
|18.05
|4.46
|32.85
|1,962
|20.29
|00968B
|元大優息投等債
|86.36
|21.08
|32.30
|13,282
|-1.24
|009805
|新光美國電力基建
|7.46
|1.69
|29.48
|3,701
|23.12
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|83.64
|14.59
|21.14
|14,799
|-17.25
|00950B
|凱基A級公司債
|338.53
|58.14
|20.74
|20,152
|0.43
|00858
|永豐美國500大
|40.27
|6.77
|20.21
|21,705
|11.12
資料來源：CMoney
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