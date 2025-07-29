金管會新策打醒高股息美夢！清流君「韭菜幻想天上掉錢」：10%都自己本金

大家是不是常聽到：「高股息ETF月月配，領到手軟」？金管會這次直接用流程圖和案例告訴你：別再當韭菜了。來，我們就用官方案例，把它改名叫「韭菜ETF」，一步一步看穿真相。

1、先劃天花板

圖的起點是「決定本次參考配息率」。韭菜ETF追蹤的A指數，第四季總報酬率15%，價格報酬率10%，差距就是5%。

這個5%，就是韭菜ETF本季配息的上限。規定很清楚：ETF實際配息率原則不能高於5%，否則就得寫報告交代。

接著看第二格，依配息頻率決定金額。

韭菜ETF帳上有：股利120元、資本利得50元、平準金360元。因為是季配，股利至少要配30元（120÷4），資本利得至少要配13元（50÷4）。這樣湊起來是43元。

換句話說，資本利得可以動，但必須排在股利之後，還有限額。

3、檢查能不能開平準金

43元拿去除以200份，每份0.215元。配息率算出來是1.45%，比天花板5%低，符合第一道啟動條件。再看規模，份額從150增加到200，多了33%，超過10%的標準。

兩條件都達成，這時候才可以動用收益平準金。

4、平準金有限制

帳上總收益＝120＋50＋360＝530元。平準金上限＝360 ÷ 530 ≈ 67.9%。本季實際動用90元，剛好67.7%，沒有超標。

5、算出實際配息率

最後總配息＝股利30＋資本利得13＋平準金90＝133元。除以250份＝0.532元，每份淨值15元。實際配息率＝0.532 ÷ 15 ≈ 3.55%。

比5%的天花板還低，所以過關。

結論：韭菜ETF的高股息神話終將退場

從這個案例你看到：資本利得不是不能用，但有限額、要優先順序。平準金不是想開就開，要符合啟動條件，還有使用上限。最後的配息率不能隨便突破指數息率。

所以過去動輒10%、12%的「高股息盛宴」，靠賣股硬湊的手法，在這套流程下幾乎沒辦法重演。以後投資人能拿到的，大概就是3%～5%這個合理區間。

金管會要告訴你的話：韭菜ETF吐出的錢，看似「月月配」，實際上很多是你自己的本金。金管會這次出手，就是要讓你看清！別再當韭菜，別再幻想不勞而獲的10%。

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