009811掛牌 瞄準美股前段班

台灣投資人接觸ETF的起點，多是從追蹤台灣50指數的0050開始。現在想投資美股，也有全台第一檔「美股版0050」可以入手。統一美國50ETF（009811）今（29）日正式掛牌上市。成分股聚焦美股市值最大的50家藍籌企業，成為投資人直通美國經濟核心的新選擇。

統一美國50ETF經理人林良一表示，根據FactSet統計，目前已公布第2季財報的S&P500企業中，有超過八成優於預期，顯示企業基本面仍具韌性。

此外，美企回購金額創新高，資金動能強勁，市場普遍看好美股下半年行情。

林良一指出，美股除了基本面穩健，政策面受惠於川普政府通過「大而美」法案，推動美國製造。

相關政策中，具規模優勢、高研發能量、擁全球競爭力的藍籌企業享有稅負優惠，將有助強化大型企業獲利體質與資本報酬，同時，政府推出如「星際之門」等大型產業投資計畫，這些利多不僅為產業巨頭提供底氣，也可望成為美股多頭的長線紅利。

「美股版0050」009811追蹤之指數成分股聚焦美股市值前50大企業，完整涵蓋科技、金融、醫療、消費等主流產業，包括：蘋果、微軟、輝達、波克夏、Visa、可口可樂等全球指標型藍籌股都一網打盡，投資一檔009811等於直接投資美國經濟的中樞引擎。

相較於FANG+尖牙指數集中於10檔科技股，S&P500指數分散於500大企業，009811的50檔設計更顯採適中的集中度，具備高濃縮的投資效率，以「簡單（Simple）、強韌（Strong）、穩健（Stable）」為訴求，提供投資人架構透明、持股更多元平衡的資產配置。

美國50指數每季定審，並設有「快速納入機制」，面對近年來有許多新掛牌的大型獨角獸企業，為了確保指數不落後於市場脈動，若上市滿半年，且符合指數的市值及流動性等篩選條件，即可納入成分股名單。此外，009811配息機制採半年配，每年3月、9月底評價，保管銀行為臺灣銀行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。