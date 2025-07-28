主動式台股ETF 靈活操作績效亮眼…吸引資金青睞

根據集保戶股權分散截至25日統計資料顯示，上周台股ETF受益人僅略增897人，總人數來到1,124.1萬人，今年以來增加101.6萬人。觀察個別台股ETF受益人，仍有13檔受益人創高，其中五檔主動式台股ETF全數創新高，顯示主動式ETF頗具吸引力。

上周台股ETF受益人數變動不大，主因川普關稅期限以及26日大罷免選舉前夕，市場觀望氣氛濃厚所致。

此外，台股加權指數站上23,000點後，大盤來到波段高點後個股表現機率較高。此時有機會創造超額報酬的主動式ETF獲得投資人大舉加碼。投信法人指出，台股現階段類股輪動，主動式ETF操作策略靈活，因此受到資金青睞。後市方面，由於川普關稅政策仍存在不確定性，但台股企業基本面穩健，加上AI需求強勁帶動供應鏈營收有望上修，相關類股後市行情不淡。投資人可用主動式台股ETF介入，績效較有機會勝出大盤。

13檔受益人創新高的台股ETF

除了五檔主動式台股ETF，另外包括群益台灣精選高息、元大台灣50、元大高股息、FT臺灣永續高息等受益人也都創高，顯示高息型ETF仍獲青睞。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，台股本淨比雖回升至2.1至2.3倍合理區間，然技術面仍受制於24,416高點修正以來的套牢賣壓。地緣政治風險成為最大變數，川普政府預告8月1日啟動新關稅攻勢，銅製品50%關稅將衝擊電網與數據中心建設，半導體關稅調整更可能重塑全球供應鏈。

台股方面，整體產業受惠AI算力需求百倍成長空間，須留意地緣政策干擾供應鏈與關稅成本轉嫁風險，具技術門檻與全球產業供應鏈布局企業，較能掌握規格升級與區域產能轉移契機。

野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳分析，預期下半年台股仍有機會挑戰高點，但短線上第2季財報將陸續公布，市場將持續消化美國新關稅衝擊，短期波動難免，投資人更應關注長期趨勢向上產業，資金終將回流結構性成長題材。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。