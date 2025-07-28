14檔ETF創歷史天價 看好AI伺服器、生技、軍工族群

美國與歐盟達成關稅協議再度激勵市場信心，ETF跟著走揚，昨（28）日盤面上有14檔ETF改寫歷史天價，包括市值型ETF代表富邦台50、主題型ETF的元大航太防衛科技等人氣ETF。

根據CMoney統計，昨日收盤價改寫歷史新天價的ETF共有14檔，包含富邦摩台、富邦台50、元大航太防衛科技、新光美國電力基建、台新標普500、台新標普科技精選、華南永昌優選50、主動野村臺灣優選、保德信全球藍籌、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動安聯台灣高息、大華優利美A債15以及主動野村台灣50。

富邦台50昨天領先大盤改寫2012年掛牌以來新高，成為市場亮點之一。

展望台股後市，富邦投信董事長黃昭棠指出，後續的觀察重點有美台關稅、半導體關稅、美國終端需求表現以及美國通膨數據等。

收盤價創新高的ETF

其中，投資人重點聚焦的關稅部分，預期在8月1日關稅實施前仍有談判空間，對台股抱持審慎樂觀看法，而AI股仍會是行情的焦點。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，在多空因素皆有影響下，預期接下來將是選股不選市。

建議可採取成長股與價值股雙軌並重，來因應下半年的大區間操作、選股不選市行情。

電子股部分看好，中長線AI伺服器、AWS供應鏈、IC設計，傳產則看好高殖利率、生技與籌碼乾淨個股。

至於海外ETF部分，元大航太防衛科技今年以來累計績效38.9%，是同類型第一，根據FactSet資料統計，全球9,634檔的原型ETF中，今年漲幅排名第168名。

若以規模大於新台幣100億為條件，則元大航太防衛科技在1,428檔全球掛牌ETF中排名第28名，凸顯全球國防主題的投資價值。

法人分析，軍工產業除了基本的需求面提升，產品升級也是重要動能，包括無人機、太空領域等皆需要科技支持。

若從長線布局來看，軍工股訂單來自各國政府，相對商業需求穩定，因此營收較不受關稅議題或景氣榮枯影響，建議投資人，可與目前科技股進行資 產配置，分散投資組合布局，降低風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。