快訊

分科測驗成績9時公布 五標、級分人數累計表這裡查

下半年從低潮翻紅！這5個生肖2025年底前將強勢逆襲

存0050好還是VOO強？他美股ETF「配息被課30%稅」想改買台股

存0050好還是VOO強？他美股ETF「配息被課30%稅」想改買台股

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論該買台股或美股。本報資料照片
網友討論該買台股或美股。本報資料照片

該買0050或VOO？有網友近日在網上請益，質疑自己將數百萬元投入美股大盤ETF是否明智，因為他發現「配息竟被課了30%稅」，再加上長期報酬率與台灣大盤ETF相差不大，懷疑是否反而應該改存台股。他坦言過去一味相信美股，但現在對報酬結構開始產生疑問，引發網友熱烈討論。

一名網友在論壇Dcard發文指出，美股大盤ETF如VOO雖具長期成長性，但拉長20年報酬與台灣的0050差異不大，都落在年化7~10%區間。然而，美股配息須課30%稅，相較之下，台股ETF配息較優，且可直接享受現金流。他進一步請教是否忽略了什麼盲點，盼各路大神指點迷津。

對此，不少網友點出原PO對「市值型ETF的投資邏輯」理解不足。有網友直言，「買市值型不是看配息啦，是要靠資本成長」，也有人表示，「VOO一年報酬+15%，誰在看那點股息？」認為原PO過於執著於配息數字，忽略了美股以股價上漲為主要報酬來源的特性。

另有網友從風險與市場結構切入，提醒「台股產業太集中，台積電掛太重，一旦不行大盤就會跌很慘」，建議「兩邊都買可以分散風險」。也有人支持美股立場，認為「國外比較香」、「存美股才是主流」，不過也有反向聲音指出「配息被課那麼多真的不划算」。

也有投資從業人員跳出分享經驗，指出「美股不建議買配息型，應該追蹤大盤就好」，並鼓勵投資人以總報酬為思考核心。同時也有網友貼心提醒，若要追求穩定現金流，可改選如REITs或債券型ETF，減少稅負與波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF VOO Dcard 美股 台股 年報酬 0050元大台灣50

延伸閱讀

離職「賭一口氣」卻屢屢碰壁！菲女狼：局勢不順準時領薪水就是最大意義

00922解禁台積電條款！陳重銘讚「回歸初心」：貼近大盤、同時分散風險

「談了什麼都不知道」關稅還沒出…930億補貼先上桌！網酸：發錢給人民沒錢

外資撤資警訊？00878賣壓引關注 高股息ETF展現新布局契機

相關新聞

存0050好還是VOO強？他美股ETF「配息被課30%稅」想改買台股

該買0050或VOO？有網友近日在網上請益，質疑自己將數百萬元投入美股大盤ETF是否明智，因為他發現「配息竟被課了30%稅」，再加上長期報酬率與台灣大盤ETF相差不大，懷疑是否反而應該改存台股。他坦言過去一味相信美股，但現在對報酬結構開始產生疑問，引發網友熱烈討論。

14檔ETF創歷史天價 看好AI伺服器、生技、軍工族群

美國與歐盟達成關稅協議再度激勵市場信心，ETF跟著走揚，昨（28）日盤面上有14檔ETF改寫歷史天價，包括市值型ETF代...

主動式台股ETF 靈活操作績效亮眼…吸引資金青睞

根據集保戶股權分散截至25日統計資料顯示，上周台股ETF受益人僅略增897人，總人數來到1,124.1萬人，今年以來增加...

009811掛牌 瞄準美股前段班

台灣投資人接觸ETF的起點，多是從追蹤台灣50指數的0050開始。現在想投資美股，也有全台第一檔「美股版0050」可以入...

只能空債多股？00980T一檔全包！詹璇依：超適合想參與AI趨勢又怕風險的人

有在追蹤小姐姐頻道的朋友，應該都有看到今年下單ETF最大陷阱的那集。影片中有提到，從今年開始，會出現很多數字一樣但後面英文代碼不同的ETF商品。 影片與文章中也特別提醒，除了現行的B，今年還會陸續出

資金追捧主動式ETF 上周成交金額放大至57億元、這檔總成交值奪冠

台股上周三大法人買超，為今年以來第二度連五周買進，顯示資金持續回流。觀察討論熱度相當高的主動式ETF(不分國內外)，上周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。