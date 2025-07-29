存0050好還是VOO強？他美股ETF「配息被課30%稅」想改買台股

該買0050或VOO？有網友近日在網上請益，質疑自己將數百萬元投入美股大盤ETF是否明智，因為他發現「配息竟被課了30%稅」，再加上長期報酬率與台灣大盤ETF相差不大，懷疑是否反而應該改存台股。他坦言過去一味相信美股，但現在對報酬結構開始產生疑問，引發網友熱烈討論。

一名網友在論壇Dcard發文指出，美股大盤ETF如VOO雖具長期成長性，但拉長20年報酬與台灣的0050差異不大，都落在年化7~10%區間。然而，美股配息須課30%稅，相較之下，台股ETF配息較優，且可直接享受現金流。他進一步請教是否忽略了什麼盲點，盼各路大神指點迷津。

對此，不少網友點出原PO對「市值型ETF的投資邏輯」理解不足。有網友直言，「買市值型不是看配息啦，是要靠資本成長」，也有人表示，「VOO一年報酬+15%，誰在看那點股息？」認為原PO過於執著於配息數字，忽略了美股以股價上漲為主要報酬來源的特性。

另有網友從風險與市場結構切入，提醒「台股產業太集中，台積電掛太重，一旦不行大盤就會跌很慘」，建議「兩邊都買可以分散風險」。也有人支持美股立場，認為「國外比較香」、「存美股才是主流」，不過也有反向聲音指出「配息被課那麼多真的不划算」。

也有投資從業人員跳出分享經驗，指出「美股不建議買配息型，應該追蹤大盤就好」，並鼓勵投資人以總報酬為思考核心。同時也有網友貼心提醒，若要追求穩定現金流，可改選如REITs或債券型ETF，減少稅負與波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。