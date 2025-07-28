只能空債多股？00980T一檔全包！詹璇依：超適合想參與AI趨勢又怕風險的人

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聯合新聞網／ 詹璇依
00980T主打「科技10巨頭＋中天期美債」，每月再平衡、穩中求勝。中央社
00980T主打「科技10巨頭＋中天期美債」，每月再平衡、穩中求勝。中央社

有在追蹤小姐姐頻道的朋友，應該都有看到今年下單ETF最大陷阱的那集。影片中有提到，從今年開始，會出現很多數字一樣但後面英文代碼不同的ETF商品。

影片與文章中也特別提醒，除了現行的B，今年還會陸續出現主動式股票的A、主動式債券的D，以及 被動平衡的T。

今天小姐姐要跟大家分享：全台首檔被動式平衡型ETF來囉！

這就是平衡凱基美國TOP（00980T）。

這是一檔很好懂、也非常直觀的ETF，鎖定美科技股前10大＋中天期美債！

平衡型基金商品，一直是小姐姐的心頭好，因為具有進可攻退可守的特性，能在抓住上攻機會的同時，也具備下檔保護。只要透過三個重點：

1.良好的股債資產配置

2.再平衡

3.長期持有

就有機會獲得高勝率！

以00980T來說，股票占比70%、債券占比30%。每季換股、每月股債權重再平衡，讓股債比維持在7：3，透過成長性高的科技股抓住資本利得，搭配對利率較不敏感的中天期債券，平衡市場風險。

股票部位則佈局於那斯達克指數中，市值前十大的科技10巨頭，包含 Nvidia、Apple、Amazon、Meta、Alphabet 等科技霸主～雖然股票配置集中於尖牙股，但因同時搭配中天期債券，因此能有效緩和波動風險

根據回測結果，整體波動度與 S&P500 差不多，卻有更亮眼的報酬表現！

若以00980T追蹤的平衡指數進行回測：

自2017年以來累積報酬達317%

同期那斯達克指數為283%

S&P 500 指數則為205%

顯示透過股票＋債券的資產配置，隨著投資時間拉長，表現有望超越單純股票型指數

基金小姐姐點評

適合的人

風險承受度較低、希望一次就搞定股債配置、想參與 AI 趨勢又不想承擔過高風險的投資人。

不適合的人

想追求報酬極大化、只愛科技股、願意承擔高波動風險的投資人。

若從資產配置的角度來看，平衡型商品非常適合在「不確定性高」與「波動劇烈」的市場中，作為避風港，同時不錯失獲利機會

◎本文內容已獲 財經主播/主持人 詹璇依 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 債券 Amazon 科技股 資產配置 資本利得 00980T平衡凱基美國TOP

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