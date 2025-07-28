資金追捧主動式ETF 上周成交金額放大至57億元、這檔總成交值奪冠

台股上周三大法人買超，為今年以來第二度連五周買進，顯示資金持續回流。觀察討論熱度相當高的主動式ETF(不分國內外)，上周總成交金額放大至約57億元，當周成交金額的前三名都是主動式台股ETF；其中，主動統一台股增長（00981A）與主動野村台灣50（00985A）的總成交金額雙雙攀上14億元，資金動能強勁。

根據CMoney統計數據顯示，6檔主動式ETF上周的總成交金額推升至56.91億元，較前一周增幅達49%；統計6檔主動式ETF的表現，00981A貢獻力道最顯著，上周總成交金額衝上14.47億元，日均成交金額達2.89億元，居所有主動式ETF之首。

甫於上周掛牌上市的主動式ETF新兵00985A，則以總成交金額約14.39億元居第二名；第三名為主動群益台灣強棒（00982A），總成交金額約12.39億元。

投資專家表示，台股站上23,000點後，近期呈現高檔震盪態勢；由於企業基本面穩健，個股表現不俗；在AI需求強勁，加上下半年有望迎來iPhone 17系列新品發表，台股後市仍值得期待。

投資專家指出，主動式ETF具有主動挑選強勢股的優勢，可隨市場脈動靈活調整投資組合，有利於在震盪盤勢中為投資人追求超額報酬。不過，考量近期處於盤整格局，現階段宜採定期定額或分批進場方式，以降低波動風險。 主動式ETF近一周成交金額。（資料來源：CMoney，統計期間2025/7/21~2025/7/25）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。