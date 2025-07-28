快訊

豪雨狂炸3縣市達停班課標準 最新24小時雨量預測曝光

iPhone 17 Pro新增3相機功能更專業！支援8倍變焦 爆2傳聞「是真的」

台南、嘉縣累積雨量逾400毫米 這2天中南部恐現「致災性降雨」

資金追捧主動式ETF 上周成交金額放大至57億元、這檔總成交值奪冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

台股上周三大法人買超，為今年以來第二度連五周買進，顯示資金持續回流。觀察討論熱度相當高的主動式ETF(不分國內外)，上周總成交金額放大至約57億元，當周成交金額的前三名都是主動式台股ETF；其中，主動統一台股增長（00981A）與主動野村台灣50（00985A）的總成交金額雙雙攀上14億元，資金動能強勁。

根據CMoney統計數據顯示，6檔主動式ETF上周的總成交金額推升至56.91億元，較前一周增幅達49%；統計6檔主動式ETF的表現，00981A貢獻力道最顯著，上周總成交金額衝上14.47億元，日均成交金額達2.89億元，居所有主動式ETF之首。

甫於上周掛牌上市的主動式ETF新兵00985A，則以總成交金額約14.39億元居第二名；第三名為主動群益台灣強棒（00982A），總成交金額約12.39億元。

投資專家表示，台股站上23,000點後，近期呈現高檔震盪態勢；由於企業基本面穩健，個股表現不俗；在AI需求強勁，加上下半年有望迎來iPhone 17系列新品發表，台股後市仍值得期待。

投資專家指出，主動式ETF具有主動挑選強勢股的優勢，可隨市場脈動靈活調整投資組合，有利於在震盪盤勢中為投資人追求超額報酬。不過，考量近期處於盤整格局，現階段宜採定期定額或分批進場方式，以降低波動風險。

主動式ETF近一周成交金額。（資料來源：CMoney，統計期間2025/7/21~2025/7/25）
主動式ETF近一周成交金額。（資料來源：CMoney，統計期間2025/7/21~2025/7/25）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

延伸閱讀

8月台股期指漲155點

國內股票基金7檔淨值站上200元 這家投信3檔入列居冠

台股釋出投資契機 逢低布局科技基金

台股重現19千金！ 台光電創新高、AES衝漲停

相關新聞

00922解禁台積電條款！陳重銘讚「回歸初心」：貼近大盤、同時分散風險

國際指數公司MSCI發布指數調整資訊，配合台灣放寬ETF追蹤指數中單一成分股30%上限的限制，旗下「MSCI台灣領袖50精選指數」將於8月進行調整，該指數為國泰投信旗下知名的市值型ETF國泰台灣領袖50(00922)的追蹤指數，台股大盤的台積電權重約39.7%，而00922的台積電權重約31.50% (截止至23日)，未來將調高台積電比重，走勢有望與大盤更近一步。 不敗教主陳重銘在社群中表示，00922拉高台積電權重，走勢會更貼近大盤，十分看好00922後續發展，因為有足夠的分散性，其它的績優成分股也有出頭天。 陳重銘提到，早期的市值型ETF，並沒有限制成分股的權重，隨著台積電的股價大漲，在元大台灣50(0050)裡面的權重已經高達59.18%，而其他49檔僅占40.82%，平均一檔只有0.83%，喪失了分散的效果。

資金追捧主動式ETF 上周成交金額放大至57億元、這檔總成交值奪冠

台股上周三大法人買超，為今年以來第二度連五周買進，顯示資金持續回流。觀察討論熱度相當高的主動式ETF(不分國內外)，上周...

00965再刷新高 強勁表現入列全球掛牌 ETF、今年漲幅前2%

美國與歐盟達成關稅協議再激勵市場信心，元大航太防衛科技（00965）接續上周漲勢，28日股價於盤中再創新高20.24元，...

台灣第一檔可以納入比特幣ETF的基金將募集

台灣第一檔可以納入比特幣ETF的基金將現身，富邦雙核心戰略多重資產基金今日宣布，將在8月4日正式募集。

外資撤資警訊？00878賣壓引關注 高股息ETF展現新布局契機

近期台股於高檔盤整，外資籌碼動向成為市場熱議焦點。上週，擁有百萬股民的「國民ETF」國泰永續高股息（00878），遭外資大舉賣超近1.9萬張，引發市場討論。然而，儘管個別人氣商品出現籌碼鬆動，整體高股

主動式ETF新品持續推出 投資人資產配置更多元選擇

主動式ETF是投信今年的新戰場，投信繼第一波搶募台股主動式ETF之後，近期新募產品戰場轉移到主動式債券ETF、主動式股債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。