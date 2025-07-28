00965再刷新高 強勁表現入列全球掛牌 ETF、今年漲幅前2%

國際指數公司MSCI發布指數調整資訊，配合台灣放寬ETF追蹤指數中單一成分股30%上限的限制，旗下「MSCI台灣領袖50精選指數」將於8月進行調整，該指數為國泰投信旗下知名的市值型ETF國泰台灣領袖50(00922)的追蹤指數，台股大盤的台積電權重約39.7%，而00922的台積電權重約31.50% (截止至23日)，未來將調高台積電比重，走勢有望與大盤更近一步。 不敗教主陳重銘在社群中表示，00922拉高台積電權重，走勢會更貼近大盤，十分看好00922後續發展，因為有足夠的分散性，其它的績優成分股也有出頭天。 陳重銘提到，早期的市值型ETF，並沒有限制成分股的權重，隨著台積電的股價大漲，在元大台灣50(0050)裡面的權重已經高達59.18%，而其他49檔僅占40.82%，平均一檔只有0.83%，喪失了分散的效果。

2025-07-28 14:23