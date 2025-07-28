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00965再刷新高 強勁表現入列全球掛牌 ETF、今年漲幅前2%
美國與歐盟達成關稅協議再激勵市場信心，元大航太防衛科技（00965）接續上周漲勢，28日股價於盤中再創新高20.24元，今年以來累計績效38.97%，除了是國內掛牌ETF績效第一，更是唯一一檔擠入全球近萬檔ETF排名前2%的ETF。
根據FactSet資料統計，全球9,634檔的原型ETF中，00965今年漲幅排名第168名；若以規模大於新台幣100億元為條件，則00965在1,428檔全球掛牌ETF中排名第28名，突顯全球國防主題的投資價值。
法人分析，軍工產業除了基本的需求面提升，產品升級也是重要動能，包括無人機、太空領域等皆需要科技支持。長線來看，軍工股訂單來自各國政府，相對商業需求穩定，因此營收較不受關稅議題或景氣影響，建議投資人可與目前科技股進行搭配，分散資產配置集中之風險。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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