台灣第一檔可以納入比特幣ETF的基金將募集

台灣第一檔可以納入比特幣ETF的基金將現身，富邦雙核心戰略多重資產基金今日宣布，將在8月4日正式募集。

該基金採用風險監控機制，透過「企業獲利驅動＋地緣風險驅動」靈活調整資產部位，進行投資組合波動率控管，追求低波動及長期回報。

富邦投信董事長黃昭棠表示，該基金以「攻、守雙核心」為特色，就像棒球場上攻守兼備的戰術，既能把握機會，也能穩健防禦，因此將產品發表會選在新莊棒球場舉辦，配合這次基金投資主軸。

富邦投信固定收益部主管薛博升指出，要以職棒MVP精神為設計理念，打造「策略金三角」，同時兼顧Momentum（打擊率）、Volatility（防禦力）與Perfection（強戰略）。在打擊率上，鎖定具備高企業獲利驅動力的標的，爭取完美上壘機率；在防禦力上，透過配置成熟政府債，提升防禦率；在強戰略佈局上，納入黃金ETF與比特幣ETF等新世代資產，成就策略金三角價值。

擬任經理人陳臻怡表示，基金透過「雙核心戰略」活化資產運用，依據全球動盪指標(G.T.S)監控地緣政治風險，靈活調整「企業獲利驅動」及「地緣風險驅動」兩大核心配置板塊比重，同時搭配傳統的金融市場量化指標進行監控，控管投資組合波動率，追求低波動及長期回報。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。