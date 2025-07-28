00922解禁台積電條款！陳重銘讚「回歸初心」：貼近大盤、同時分散風險

國際指數公司MSCI發布指數調整資訊，配合台灣放寬ETF追蹤指數中單一成分股30%上限的限制，旗下「MSCI台灣領袖50精選指數」將於8月進行調整，該指數為國泰投信旗下知名的市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）的追蹤指數，台股大盤的台積電權重約39.7%，而00922的台積電權重約31.50% (截止至23日)，未來將調高台積電比重，走勢有望與大盤更近一步。

不敗教主陳重銘在社群中表示，00922拉高台積電權重，走勢會更貼近大盤，十分看好00922後續發展，因為有足夠的分散性，其它的績優成分股也有出頭天。

陳重銘提到，早期的市值型ETF，並沒有限制成分股的權重，隨著台積電的股價大漲，在元大台灣50(0050)裡面的權重已經高達59.18%，而其他49檔僅占40.82%，平均一檔只有0.83%，喪失了分散的效果。

陳重銘補充，目前大盤的台積電權重約39.7%。如果ETF的單一個股權重還是限制在30%，那麼就無法有效的追蹤大盤。

於是2025年5月的金管會又放寬規定，00922追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」，將於8月調整台積電比重至對齊大盤（以7月23日占比計算約為39.7%），往後00922的表現會更貼近台股大盤。

文末陳重銘也提醒投資人，投資ETF應該回歸初心，之所以ETF會持有一籃子股票，就是因為要足夠的「分散性」，00922雖然比0050少了20%的台積電，也就是有多出20%的權重可以提供給其它優秀的公司，讓他們有表現的空間。

00922在今年5月也宣布調降經保費，未來隨著ETF規模擴大，經理費也會越降越低，更有利長期投資。文章也引發投資人熱烈討論「這也是我最後選擇00922的原因」、「存股口袋名單之一」、「真的不喜歡單一比重太高，即便是台積電，(申購ETF)起碼心安」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。