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外資撤資警訊？00878賣壓引關注 高股息ETF展現新布局契機

聯合新聞網／ 綜合報導
首次配息的00961以1.2%短線報酬率領跑高股息ETF，儘管外資調節00878，整體族群仍展現穩健防禦力，成為震盪盤勢下的資金避風港。（中央社）
首次配息的00961以1.2%短線報酬率領跑高股息ETF，儘管外資調節00878，整體族群仍展現穩健防禦力，成為震盪盤勢下的資金避風港。（中央社）

近期台股於高檔盤整，外資籌碼動向成為市場熱議焦點。上週，擁有百萬股民的「國民ETF」國泰永續高股息（00878），遭外資大舉賣超近1.9萬張，引發市場討論。然而，儘管個別人氣商品出現籌碼鬆動，整體高股息ETF族群在震盪市況中仍繳出穩健的含息報酬，凸顯其資金避風港的價值。

高股息ETF績效亮眼 短線與長線表現各具特色

根據最新統計，高股息ETF近期展現強勁動能，短線績效表現尤為突出。在近一週的數據中，首次配息的FT臺灣永續高息（00961）以1.2%的報酬率領跑，展現穩健的短期動能。緊隨其後的是復華台灣科技優息（00929），報酬率達1.0%，顯示科技題材的吸引力仍在延續。而元大高股息（0056）則以0.6%的報酬率穩居前段。

若將時間維度拉長至三個月，中信成長高股息（00934）以16.2%的績效勇奪第一，元大高股息（0056）則以11.9%的表現穩居前列。此外，大華優利高填息30（00918）與元大台灣價值高息（00940）分別以9.9%及9.3%的報酬率交出亮眼成績。

法人提醒：穩健填息才是長期投資核心

專家指出，市場震盪期間往往是布局高股息ETF的良機。當ETF出現折價情況時，投資人可透過逢低買進的方式，有效攤平成本並提升未來收益率。尤其在市場波動加劇時，具備穩健配息紀錄的高股息ETF，通常更能展現防禦性，為長期資產配置提供穩定支撐。投信法人建議，投資人應留意折價幅度並結合自身資金狀況，選擇適合的進場時機，將震盪轉化為資產累積的契機。

此外，法人特別提醒投資人，選擇高股息ETF不應僅看短期排名或帳面配息率，而是應關注能否穩定地「填息」，將股息真正放入口袋，才是長期投資的致勝關鍵。以00878為例，其過往穩健的填息紀錄，正是累積百萬股民信心的重要基石。

專家建議，與其在不同商品間追高殺低，不如回歸自身投資屬性，採取定期定額的策略，在市場波動中攤平成本、累積單位數。挑選具備長期穩定配息、良好填息紀錄的標的，才是穩健累積資產的核心之道。

外資調節非衝擊 市場健康輪動凸顯布局契機

法人分析，外資此次對00878的調節，並未影響整體高股息ETF的投資吸引力，反而凸顯市場的健康輪動。從績效表現可見，無論是追求短期動能的00961，或是兼具成長性的00934，市場上均有不同特色的產品供投資人選擇。

展望未來，隨著台股波動可能加劇，具備防禦與收益特性的高股息ETF，仍將是投資人資產配置中的穩健核心。投資人不妨善用市場輪動契機，在震盪中尋求長期布局的最佳策略。

台股高股息ETF績效排名

股號代號725收盤價（元）近一週報酬率(%)近一月報酬率(%)近三月報酬率(%)
00961FT臺灣永續高息9.31.23.55.4
00929復華台灣科技優息17.81.02.17.4
00934中信成長高股息18.90.63.116.2
0056元大高股息34.90.63.411.9
00940元大台灣價值高息9.20.53.09.3
00918大華優利高填息3021.90.51.49.9
00919群益台灣精選高息21.70.31.37.4
00878國泰永續高股息21.20.01.18.3
00713元大台灣高息低波51.1-0.21.75.1
00900富邦特選高股息3013.2-0.22.79.2
00731復華富時高息低波67.6-0.62.27.8

資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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