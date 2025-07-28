外資撤資警訊？00878賣壓引關注 高股息ETF展現新布局契機

近期台股於高檔盤整，外資籌碼動向成為市場熱議焦點。上週，擁有百萬股民的「國民ETF」國泰永續高股息（00878），遭外資大舉賣超近1.9萬張，引發市場討論。然而，儘管個別人氣商品出現籌碼鬆動，整體高股息ETF族群在震盪市況中仍繳出穩健的含息報酬，凸顯其資金避風港的價值。

高股息ETF績效亮眼 短線與長線表現各具特色

根據最新統計，高股息ETF近期展現強勁動能，短線績效表現尤為突出。在近一週的數據中，首次配息的FT臺灣永續高息（00961）以1.2%的報酬率領跑，展現穩健的短期動能。緊隨其後的是復華台灣科技優息（00929），報酬率達1.0%，顯示科技題材的吸引力仍在延續。而元大高股息（0056）則以0.6%的報酬率穩居前段。

若將時間維度拉長至三個月，中信成長高股息（00934）以16.2%的績效勇奪第一，元大高股息（0056）則以11.9%的表現穩居前列。此外，大華優利高填息30（00918）與元大台灣價值高息（00940）分別以9.9%及9.3%的報酬率交出亮眼成績。

法人提醒：穩健填息才是長期投資核心

專家指出，市場震盪期間往往是布局高股息ETF的良機。當ETF出現折價情況時，投資人可透過逢低買進的方式，有效攤平成本並提升未來收益率。尤其在市場波動加劇時，具備穩健配息紀錄的高股息ETF，通常更能展現防禦性，為長期資產配置提供穩定支撐。投信法人建議，投資人應留意折價幅度並結合自身資金狀況，選擇適合的進場時機，將震盪轉化為資產累積的契機。

此外，法人特別提醒投資人，選擇高股息ETF不應僅看短期排名或帳面配息率，而是應關注能否穩定地「填息」，將股息真正放入口袋，才是長期投資的致勝關鍵。以00878為例，其過往穩健的填息紀錄，正是累積百萬股民信心的重要基石。

專家建議，與其在不同商品間追高殺低，不如回歸自身投資屬性，採取定期定額的策略，在市場波動中攤平成本、累積單位數。挑選具備長期穩定配息、良好填息紀錄的標的，才是穩健累積資產的核心之道。

外資調節非衝擊 市場健康輪動凸顯布局契機

法人分析，外資此次對00878的調節，並未影響整體高股息ETF的投資吸引力，反而凸顯市場的健康輪動。從績效表現可見，無論是追求短期動能的00961，或是兼具成長性的00934，市場上均有不同特色的產品供投資人選擇。

展望未來，隨著台股波動可能加劇，具備防禦與收益特性的高股息ETF，仍將是投資人資產配置中的穩健核心。投資人不妨善用市場輪動契機，在震盪中尋求長期布局的最佳策略。

台股高股息ETF績效排名

股號 代號 725收盤價（元） 近一週報酬率(%) 近一月報酬率(%) 近三月報酬率(%) 00961 FT臺灣永續高息 9.3 1.2 3.5 5.4 00929 復華台灣科技優息 17.8 1.0 2.1 7.4 00934 中信成長高股息 18.9 0.6 3.1 16.2 0056 元大高股息 34.9 0.6 3.4 11.9 00940 元大台灣價值高息 9.2 0.5 3.0 9.3 00918 大華優利高填息30 21.9 0.5 1.4 9.9 00919 群益台灣精選高息 21.7 0.3 1.3 7.4 00878 國泰永續高股息 21.2 0.0 1.1 8.3 00713 元大台灣高息低波 51.1 -0.2 1.7 5.1 00900 富邦特選高股息30 13.2 -0.2 2.7 9.2 00731 復華富時高息低波 67.6 -0.6 2.2 7.8 資料來源：CMoney

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