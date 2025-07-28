中國市值型ETF表現亮眼 受惠政策 半導體、科技鏈吃補

近期中國股市投資氣氛好轉，主要受到美中持續兌現倫敦對談框架的成果，美方率先放寬部分晶片銷中禁令，雙方關係緩解帶動股市上揚，近一周上證指數上漲1.6%、深圳綜合指數上漲2.1%，連帶投信發行的中國市值型相關ETF表現不俗。

群益深証中小ETF（00643）經理人洪祥益表示，從經濟數據來看，美中貿易戰暫時停火，在日內瓦與倫敦對談形成的框架成效顯著，中國6月出口年成長5.8%，大幅超越前月的4.8%與市場預估的5%；另外，進口也從前月的年減3.4%重回年增1.1%的擴張狀態。

不僅如此，中國6月的GDP年成長亦達到5.2%，優於原先市場預期，消費者物價指數（CPI）年增率亦重新回到成長區間，是今年2月以來首度翻正。在政策方面，中國政府持續透過補貼與財務政策穩定經濟，且隨著監管壓力趨緩，民企利潤率將進一步回升，有望挹注股價動能。

洪祥益指出，在產業方面，AI題材仍是市場焦點，中國除算力外，在人才、基礎設施與數據三方面具備優勢，可形成「硬體→軟體→應用」完整供應鏈。中國機器人市場規模2024年已達470億美元，在產業發展及工業領域運用擴大，預估2028年規模有望突破1,000億美元，全球產量占比可達55%，投資上可關注。

中小型股因具備股本小、股價爆發力強的特性，潛在資本利得空間可期，且以中小企業100指數成分股來看，囊括AI、電動車、新能源、機器人等重點產業，建議投資人可透過中小板相關ETF來布局。

投信發行中國市值型ETF表現 圖／經濟日報提供

中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，近期陸港股市亮眼，主因兩大利多政策支撐。首先，中國人行宣布擴大債券通「南向通」投資者範圍，便利境內機構投資港幣債券；其次，美國對輝達與超微部分晶片產品放寬出口限制，有利兩岸半導體與科技產業鏈發展，提振投資信心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。