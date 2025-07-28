主動式ETF新品持續推出 投資人資產配置更多元選擇

主動式ETF是投信今年的新戰場，投信繼第一波搶募台股主動式ETF之後，近期新募產品戰場轉移到主動式債券ETF、主動式股債平衡ETF、多重資產基金等，投資範圍也擴大到美國、日本、全球等。

主動式ETF開放募集以來，投信搶先聚焦台股市場，到目前已有五檔台股主動式ETF，由野村、群益、統一及安聯等四家投信發行，全都是台股共同基金績效優異的基金公司。

最新戰場擴大到台股以外的其他市場。其中，平衡凱基美國TOP（00980T）將於29日開募，是國內首檔股債平衡ETF，採取股七債三的配置。這檔ETF強調布局人工智慧（AI）主題搭配市值加權機制，鎖定科技巨頭，加上3-10年期為主的美國公債，控制波動風險。

台新全球龍頭成長主動式ETF（00986A）則於8月4日開募，顧名思義是聚焦全球龍頭股，看好大型企業獲利動能強勁，有穩固的護城河，長期報酬率勝過中小型企業。

投信近期新募基金 圖／經濟日報提供

富邦雙核心戰略多重資產基金同樣於8月4日開募，採取企業獲利驅動及地緣風險驅動雙重核心戰略，除了股票、債券、不動產投資信託基金（REITs）、黃金之外，還納入比特幣ETF，有效提升投資效率。這檔基金預期債券占四成，市場則以美國占四成最多，其次是台股的一成。

柏瑞日本多重資產基金則於8月11日開募，以股六債四的配置來掌握日本轉型新契機。其中，股票偏重日本大型股，預期將受惠於日本景氣回溫、企業改革及獲利動能成長；債券則偏好日本金融業發行的美元債，特色是信評較高、收益較高、波動較低。

群益ESG投等債0-5（00985B）將於8月25日募集，追蹤ICE ESG 0-5年期 BBB級成熟市場大型美元公司債指數，希望以短天期投資等級債來因應波動風險，月配息。

中信價值策略非投資等級債券（00981D）將於8月26日募集，為國內第一檔非投資等級債券主動式ETF，希望兼顧高收益潛力與策略彈性。這檔ETF將把握降息前的高殖利率時期進場，同時挖掘「墮落天使」債券的超賣機會，並精選票息較高的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。