台灣ETF三大優勢 讓市場蓬勃發展

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

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全球ETF市場蓬勃成長，有「台灣ETF教父」之稱的劉宗聖看好台灣ETF擁有三大成長底氣，一是台灣ETF市場基礎建設完善，投資人接受度高，再來是台股市場表現強勁，企業配息水準高；在現有基礎下，借鏡他國經驗，透過主動式ETF可完善資本市場的多元化發展。

2025年全球金融市場在美國新任總統川普上任後，波動更加劇烈，但觀察全球ETF資金流向，不論是上下起伏的股市，又偏向於空頭的債市，甚至是商品市場，皆呈現淨流入，劉宗聖認為，依照目前增速至年底，可望再創ETF年度淨流入紀錄。

值得留意的是，在ETF持續成長的趨勢中，除被動式ETF的增長外，近年各國快速發展的主動式ETF淨流入金額頗為可觀。劉宗聖指出，這股趨勢可歸因過去十年，投資人逐漸將投資標的共同基金轉型ETF。

台灣在2024年底開放投信業者發行主動式ETF、被動式多資產ETF，截至2025年6月底，已有主動野村臺灣優選、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動中信ARK創新等四檔主動式ETF掛牌，接下來還有首檔被動式平衡型ETF、主動式債券ETF將於7月起募集。

劉宗聖指出，台灣ETF未來發展可以參考美國、韓國、日本等外國經驗，例如美國市場的成長動力來自從一般型基金轉為ETF，或是一般基金加掛ETF級別，又或導入選擇權策略，提高配息能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國 台股

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