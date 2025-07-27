非高息型ETF 今年成長逾二成

台股ETF在2025年上半年再度取得台灣ETF主流地位，而台股ETF的結構也產生變化，高股息ETF規模持續增長，但增速減緩，而以市值型為首的非高股息ETF今年來增速超過二成，取代高股息成為驅動台股ETF成長新主力。

根據統計，台股高股息ETF規模自2020年底的990億元，一路擴增至2024年底達1.8兆元，連續四年呈現翻倍的驚人成長。2025年上半年規模依舊創下新高，惟成長速度相較過往已有放緩趨勢；前五月僅增加1,070億元，增幅為5.9%。

非高股息（含市值、槓反等）在同期間雖逐年增加，2025年4月才突破1兆元大關創新高，前五月增加2,000億元，成長20.5%，增速超越高股息。

台股高股息ETF規模成長為挹注台股ETF近幾年呈現跳躍式成長的關鍵主力，季配型高股息近幾年大量湧入領息需求與退休族資金，倒是月配型高股息經過一年多熱潮後，因面對台股行情轉趨震盪，配息金額縮水 ，熱度降溫，規模呈現減少。

再從台股ETF定期定額投資面向來觀察，也可以看到市值型扣款金額超越高股息。台股ETF定期定額扣款金額在2025年5月底為108億元，占整體ETF定期定額扣款金額比重為86.8%，市值型ETF扣款金額於2024年12月超越高股息ETF，差距持續拉開，至5月底達59億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。