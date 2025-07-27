非高息型ETF 今年成長逾二成

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

台股ETF在2025年上半年再度取得台灣ETF主流地位，而台股ETF的結構也產生變化，高股息ETF規模持續增長，但增速減緩，而以市值型為首的非高股息ETF今年來增速超過二成，取代高股息成為驅動台股ETF成長新主力。

根據統計，台股高股息ETF規模自2020年底的990億元，一路擴增至2024年底達1.8兆元，連續四年呈現翻倍的驚人成長。2025年上半年規模依舊創下新高，惟成長速度相較過往已有放緩趨勢；前五月僅增加1,070億元，增幅為5.9%。

非高股息（含市值、槓反等）在同期間雖逐年增加，2025年4月才突破1兆元大關創新高，前五月增加2,000億元，成長20.5%，增速超越高股息。

台股高股息ETF規模成長為挹注台股ETF近幾年呈現跳躍式成長的關鍵主力，季配型高股息近幾年大量湧入領息需求與退休族資金，倒是月配型高股息經過一年多熱潮後，因面對台股行情轉趨震盪，配息金額縮水 ，熱度降溫，規模呈現減少。

再從台股ETF定期定額投資面向來觀察，也可以看到市值型扣款金額超越高股息。台股ETF定期定額扣款金額在2025年5月底為108億元，占整體ETF定期定額扣款金額比重為86.8%，市值型ETF扣款金額於2024年12月超越高股息ETF，差距持續拉開，至5月底達59億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 高股息

延伸閱讀

台股高息ETF 存股有門道

高股息沒填息沒差？專家斥「荒謬」：00878表現最出色、0056、00919緊追

0056配息大跳水！專家提「內憂外患」雙重夾擊：風險控管成高股息常態

台股平衡型基金 九檔贏大盤

相關新聞

台股高息ETF 存股有門道

台灣存股風氣盛行，近年來這股風潮更從存個股吹到存台股高息ETF，觀察台股高息ETF之規模與受益人數，在整體台股ETF中，...

川普加關稅也壓不住！00952卡位台灣AI硬實力…股魚：3個月飆漲逾4成

「川普亂搞下AI會完蛋嗎？」我說：錯！最大受惠者反而是台灣，還不快投資？關稅議題吵翻天，現在 AI 還能投嗎？我就說了，要先搞清楚一件事：這場貿易戰的背後的焦點是「技術自主權」，而不是打擊 AI 本身。 誰能提供優質的AI技術來引領新世代的變革這才是重中之中。不管川普要當TACO、還是對各國再加稅60%、100%，AI 發展這件事，絕對不會因此而停下腳步。 學習上，我們要擁抱AI浪潮，讓它成為工作中的助力；投資上，這是繼手機行動浪潮後，新技術噴發的起飛點。我們台灣而其有幸，處於AI硬體製造的核心點上，現在是你該搞懂這波AI浪潮到底誰賺最多的時候，尤其是你人就在台灣，全世界AI硬體出貨最猛的地方！ 台灣是全球少數能提供「高速運算＋低延遲供應鏈」的地方，從先進封裝、伺服器、PCB、記憶體、導熱模組、AI 模型資料中心，這些在地廠商早已是全球大廠指定合作夥伴。 看看NVIDIA後面的那張大看板，無不是滿滿的台灣味，這就台灣的硬實力。.

台股ETF規模達2.9兆元 超車債券商品

台灣ETF市場邁入第23年，持續寫新歷史。經歷兩年規模出現狂牛式飆增，2024年底衝至6.39兆元後，2025年轉趨震盪...

非高息型ETF 今年成長逾二成

台股ETF在2025年上半年再度取得台灣ETF主流地位，而台股ETF的結構也產生變化，高股息ETF規模持續增長，但增速減...

台灣ETF三大優勢 讓市場蓬勃發展

全球ETF市場蓬勃成長，有「台灣ETF教父」之稱的劉宗聖看好台灣ETF擁有三大成長底氣，一是台灣ETF市場基礎建設完善，...

元大航太防衛00965盤中再創高 今年來漲幅達37.11%

美日達成關稅協議使美股科技與防衛股齊揚，亦使大投信旗下主打軍工與AI航太題材的「元大航太防衛科技ETF（00965）」在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。