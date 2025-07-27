台股ETF規模達2.9兆元 超車債券商品

台灣ETF市場邁入第23年，持續寫新歷史。經歷兩年規模出現狂牛式飆增，2024年底衝至6.39兆元後，2025年轉趨震盪，上半年至5月時略減579億元，規模達2.9兆，更重大的意義在於結構轉變，台股ETF重回主場，規模超越債券，成為第一大類ETF。

台股ETF發展史從元大台灣50（0050）2003年6月25日成立拉開序幕，經十多年來篳路藍褸，在2017年出現轉捩點，元大投信發行第一檔美債20年ETF，大受壽險公司等機構法人資金歡迎，國泰、中國信託、凱基、群益等公司陸續投入市場，開啟債券ETF成長之路。2019年，債券ETF占整體ETF比重已高達78.1%，成帶動台灣ETF市場規模成長主力。

2023~2024年間，因市場高度預期美國聯準會將降息，吸引一般投資人積極卡位債券ETF，推動債券ETF規模進入新一波高度成長期，受益人數加速成長，創歷史新高，規模更於2024年10月突破3兆元大關，達3.1兆元之多。

在債券ETF大幅成長期間，台股ETF也在2020年迎來契機，由於高股息加速成長，特別是配息頻率從年配，走向季配、月配，吸引領息需求投資人與退休族加入，拉升台股規模占比。

在債券、台股ETF雙軸轉動下，台灣ETF規模2023、2024年分別大增逾1.5兆、2.5兆元，至2024年底達6.39兆元。直至2025年上半年出現震盪，1、2月持續成長至6.47兆、6.6兆元，3月出現轉折，降至6.56兆元，至投信投顧公會最新公布的5月底規模，加計主動式ETF，為6.32兆元。

儘管規模出現波動，但以發行檔數、發行機構來看，至2025年5月底ETF發行公司家數19家，總檔數達272檔。整體ETF規模逾6.3兆，整體基金規模9.6兆，ETF規模占整體基金規模比重達66%創新高。

其中，發行家數增加至19家，本國投信再新增一家聯邦，外商投信也新增一家保德信，加上大華銀、野村，共計三家外商，緊接著7月將有安聯、聯博將投入戰場，同時，另有摩根、貝萊德等積極準備發行ETF，過去在ETF市場的少數族群-外商，成為市場新勢力。

再進一步看台灣ETF的產品結構，債券ETF、台股ETF規模出現一減一增不同態勢。根據投信投顧公會資料，原型台股ETF規模至2024年底達2.71兆元，全年增加1.3兆元，增幅92%，分別創下歷史單年增加金額與增幅最大紀錄，也是連續五年增幅逾50%。

台股ETF買氣在2025年不墜， 反觀債券ETF受聯準會降息步調慢於市場投資人原本預期、新台幣匯率強升、美國財政赤字疑慮等問題干擾，規模下滑；兩者在5月出現交叉，原型台股ETF規模增至2.96兆元，再度超越債券ETF的2.67兆元。

債券ETF受益人數至2024年底達220萬人，較2023年底增加約100萬人，增幅為84%。投信投顧公會理事長劉宗聖表示，2025年在行情震盪影響下，債券ETF受益人、規模同步減少，然而至5月底仍逾205萬 人，代表債券ETF利息免併入綜所稅、與免二代健保補充保費的優勢下，仍對有領息需求或退休族仍具一定吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。