台股高息ETF 存股有門道

台灣存股風氣盛行，近年來這股風潮更從存個股吹到存台股高息ETF，觀察台股高息ETF之規模與受益人數，在整體台股ETF中，皆超過六成。從規模來看，台股高息ETF約2.03兆元，受益人方面則有近768萬人。

值得留意的是，目前台灣共計有四檔台股ETF受益人數突破百萬人，當中有三檔便為台股高息ETF，包括元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919），顯見台灣投資人對於高息ETF特別偏愛。

群益投信台股ETF投資團隊表示，ETF因具有投資便利、成本便宜、投資組合透明等優勢，透過ETF一籃子投資，除了有助分散風險外，也可省去盯盤的功夫，且同樣也可以搭配定期定額，投資人能夠以不對生活造成太大經濟壓力的情況下，自小額展開投資，有助養成長期理財習慣與紀律，循序漸進累積資產。

從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，可做為長期理財工具之一。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志指出，在產品多元發展趨勢下，現行市面上的台股高息ETF各有自己的選股策略，有些還會進一步結合特定產業或ESG主題來作為選股標準，也因此投資人在選擇台股高息ETF時，除了留意股利率，更重要的是先了解各檔ETF追蹤指數的編撰規則，進一步辨別不同ETF的投資組合差異。

在產品選擇上，可依照自己的投資需求，訴求息收為主的投資人，可考慮投資標的可為全產業、著墨企業配息能力之高股息ETF，而希望能同時兼顧產業布局的投資人，則可進一步考量專注於從主題產業並結合企業配息能力為成分股篩選準則的產品，例如半導體收益ETF、科技高息ETF。

謝明志說明，ETF追蹤指數的指數審核時間點對於是否能精準卡位高息也相當重要，其他須事先了解的面向還包括成分股更換頻次、ETF淨值組成、ETF配息頻率、過往配息與填息表現等等，並且也須留意折溢價與追蹤誤差風險等等，投資人可多加比較考量，以選出適合自己投資目標，透過能兼顧高息與穩定成長特性之ETF來因應市況變化、滿足投資目標。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑表示，目前市場上有多檔高息ETF儘管在名目上維持高配息率，但填息表現卻屢屢受到挑戰，未能真正帶來總報酬上的增值。投資人應從多方指標審慎評估合適的商品布局，包括基金費用率、填息能力與淨值波動，且可優先選擇產業合理分散配置標的為先，像是 00878成分股以科技相關的半導體、電腦及周邊設備為主，輔以金融和電信類股，打造進可攻、退可守格局，一檔掌握高息與AI類股兩題材，適合投資人長期存股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。