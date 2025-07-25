川普加關稅也壓不住！00952卡位台灣AI硬實力…股魚：3個月飆漲逾4成

「川普亂搞下AI會完蛋嗎？」我說：錯！最大受惠者反而是台灣，還不快投資？關稅議題吵翻天，現在 AI 還能投嗎？我就說了，要先搞清楚一件事：這場貿易戰的背後的焦點是「技術自主權」，而不是打擊 AI 本身。

誰能提供優質的AI技術來引領新世代的變革這才是重中之中。不管川普要當TACO、還是對各國再加稅60%、100%，AI 發展這件事，絕對不會因此而停下腳步。

學習上，我們要擁抱AI浪潮，讓它成為工作中的助力；投資上，這是繼手機行動浪潮後，新技術噴發的起飛點。我們台灣而其有幸，處於AI硬體製造的核心點上，現在是你該搞懂這波AI浪潮到底誰賺最多的時候，尤其是你人就在台灣，全世界AI硬體出貨最猛的地方！

台灣是全球少數能提供「高速運算＋低延遲供應鏈」的地方，從先進封裝、伺服器、PCB、記憶體、導熱模組、AI 模型資料中心，這些在地廠商早已是全球大廠指定合作夥伴。

看看NVIDIA後面的那張大看板，無不是滿滿的台灣味，這就台灣的硬實力。

而且我跟你說，全球炒 AI，只有台灣出貨 AI，人在台灣卻不投資AI供應鏈，那怎麼行呢？而投資AI就要學所謂的「大人買」，通通給我包起來！

你是不是想說，我哪來這麼多資金？不用怕，有問題就靠ETF就搞定啦。這檔純AI的ETF就是 00952 凱基台灣AI 50，它自4月9日關稅公布後至7月23日績效上漲42.06%，更勝巿值ETF，讓你用最簡單的方式品嘗最純的AI滋味。

它有幾個關鍵特點，值得每個小資族注意：

純 AI 上中下游供應鏈打包

從晶圓製造、散熱封裝、資料建模到系統整合，挑選FactSet產業分類RBICS Level 6屬於 AI次產業共39個， AI相關產業營收須占公司營收30%，排除蹭熱度公司。

一次幫你佈局 50 家AI 關聯上市櫃公司，篩選出AI相關產業營收須占公司總營收30% 排除蹭熱度公司，不用自己抓哪一檔才是真AI。

單一成分股不超過4%

不用擔心台積電一跌就拖垮整包，反而讓中小型潛力股更有表現空間！

我會把00952當成「台灣AI產業榮耀大集合」的概念來看待，不用動甚麼腦筋，就能將產業動能握在手中，如果你預期未來三到五年，AI還是全球投資主軸之一，在AI主題的 ETF中，這檔會是一個穩健又具成長性的切入點。

凱基台灣AI50（00952）主打全台AI供應鏈「榮耀大集合」，從晶圓製造到伺服器、封裝、記憶體完整布局，不靠單一權重大牛，搭上AI成長趨勢，今年4月以來績效已大漲逾42%。

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