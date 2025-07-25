元大航太防衛00965盤中再創高 今年來漲幅達37.11%

美日達成關稅協議使美股科技與防衛股齊揚，亦使大投信旗下主打軍工與AI航太題材的「元大航太防衛科技ETF（00965）」在25日突破每股20元，再創新高紀錄，盤中最高來到20.12元，並以20.1作收，也是今年以來第27次刷新記錄。自2025年以來，00965累積報酬已達37.11%，穩坐台股ETF（指數型股票基金）績效冠軍。

還原新台幣升值的幅度之後，累積報酬更高達52.7%。倘若和屬性類似的貝萊德國防ETF-ITA相較，00965亦大幅領先。

元大投信先前看準地緣政治大環境趨勢，因此開發00965，該檔ETF亦發揮引導投資人在全球地緣政治與經濟情勢大幅動盪之際投資軍工類股的功能，近4成的漲幅，報酬率可觀。

法人表示，00965所鎖定的雙主軸產業，包括「國防軍工」與「AI 航太」，不僅具備政策驅動與科技升級的雙重紅利，亦成功捕捉國際市場對安全與技術自主的長線需求。觀察成分股表現，截至7月25日，今年來漲幅最高為韓華航空航天公司（012450.KS）達 179%，其次為帕蘭提爾技術公司（PLTR.UQ）達104.8%，皆為ETF持股前二大標的。此外，成分股現代重工（329180.KS）今日勁揚 5.71%，亦為激勵ETF再創高的推手之一。

若從區域面觀察，美日確認新關稅稅率後，亞股軍工族群明顯轉強，韓國重工與軍工個股近期漲勢明顯；同時，美國科技股於財報季表現亮眼，AI 應用與軍用技術整合亦為市場焦點之一，Alphabet業績超預期即為例證。

法人指出，00965的強勢表現，反映出全球地緣政治敏感度升高所帶來的軍工支出擴張趨勢，加上AI技術逐步導入航太防衛系統，使整體產業供應鏈價值上移，形成ETF長線資產配置的結構性利基。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。