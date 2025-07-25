快訊

花45元買吐司中200萬！全聯開出統一發票特獎 幸運門市曝光

泰國柬埔寨激烈交火！兩國百年糾葛 緊張局勢為何再度擴大？

聽新聞
0:00 / 0:00

元大航太防衛00965盤中再創高 今年來漲幅達37.11%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
元大航太防衛00965盤中再創高，今年來漲幅達37.11%。圖／元大金控提供
元大航太防衛00965盤中再創高，今年來漲幅達37.11%。圖／元大金控提供

美日達成關稅協議使美股科技與防衛股齊揚，亦使大投信旗下主打軍工與AI航太題材的「元大航太防衛科技ETF（00965）」在25日突破每股20元，再創新高紀錄，盤中最高來到20.12元，並以20.1作收，也是今年以來第27次刷新記錄。自2025年以來，00965累積報酬已達37.11%，穩坐台股ETF（指數型股票基金）績效冠軍。

還原新台幣升值的幅度之後，累積報酬更高達52.7%。倘若和屬性類似的貝萊德國防ETF-ITA相較，00965亦大幅領先。

元大投信先前看準地緣政治大環境趨勢，因此開發00965，該檔ETF亦發揮引導投資人在全球地緣政治與經濟情勢大幅動盪之際投資軍工類股的功能，近4成的漲幅，報酬率可觀。

法人表示，00965所鎖定的雙主軸產業，包括「國防軍工」與「AI 航太」，不僅具備政策驅動與科技升級的雙重紅利，亦成功捕捉國際市場對安全與技術自主的長線需求。觀察成分股表現，截至7月25日，今年來漲幅最高為韓華航空航天公司（012450.KS）達 179%，其次為帕蘭提爾技術公司（PLTR.UQ）達104.8%，皆為ETF持股前二大標的。此外，成分股現代重工（329180.KS）今日勁揚 5.71%，亦為激勵ETF再創高的推手之一。

若從區域面觀察，美日確認新關稅稅率後，亞股軍工族群明顯轉強，韓國重工與軍工個股近期漲勢明顯；同時，美國科技股於財報季表現亮眼，AI 應用與軍用技術整合亦為市場焦點之一，Alphabet業績超預期即為例證。

法人指出，00965的強勢表現，反映出全球地緣政治敏感度升高所帶來的軍工支出擴張趨勢，加上AI技術逐步導入航太防衛系統，使整體產業供應鏈價值上移，形成ETF長線資產配置的結構性利基。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 航太

延伸閱讀

台美關稅談判進入倒數！中經院估關稅落點介於15%至20%

美日關稅談攏 川普：歡迎各國「花錢」買低稅率

日關稅25％下調15％ 趙少康：美國主權基金最可笑

大陸軍工集團高管受賄12億 被判死緩

相關新聞

川普加關稅也壓不住！00952卡位台灣AI硬實力…股魚：3個月飆漲逾4成

「川普亂搞下AI會完蛋嗎？」我說：錯！最大受惠者反而是台灣，還不快投資？關稅議題吵翻天，現在 AI 還能投嗎？我就說了，要先搞清楚一件事：這場貿易戰的背後的焦點是「技術自主權」，而不是打擊 AI 本身。 誰能提供優質的AI技術來引領新世代的變革這才是重中之中。不管川普要當TACO、還是對各國再加稅60%、100%，AI 發展這件事，絕對不會因此而停下腳步。 學習上，我們要擁抱AI浪潮，讓它成為工作中的助力；投資上，這是繼手機行動浪潮後，新技術噴發的起飛點。我們台灣而其有幸，處於AI硬體製造的核心點上，現在是你該搞懂這波AI浪潮到底誰賺最多的時候，尤其是你人就在台灣，全世界AI硬體出貨最猛的地方！ 台灣是全球少數能提供「高速運算＋低延遲供應鏈」的地方，從先進封裝、伺服器、PCB、記憶體、導熱模組、AI 模型資料中心，這些在地廠商早已是全球大廠指定合作夥伴。 看看NVIDIA後面的那張大看板，無不是滿滿的台灣味，這就台灣的硬實力。.

高股息沒填息沒差？專家斥「荒謬」：00878表現最出色、0056、00919緊追

台灣人愛領息，觀察台股ETF受益人數排行，前三名皆被季配息的高股息ETF佔據排名，依序是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）。市場法人表示，雖然名字都叫高股息，但股民在領到高息的同時，也要注意填息表現，以免賺了股息賠了價差，觀察這些ETF當中，可發現以00878填息表現最為優秀，讓股民享受到領息小確幸的同時，真的有資產成長。

00726B年化率7.5%！今最後上車日 專家看好：美元貶值反而是大利多

美元走弱情況，新興市場債券異軍突起，觀察今年以來債券報酬率排行，可發現「新興市場債」表現亮眼，加上其較高的殖利率表現，被法人及大戶納入固收型ETF標配，如國泰新興投等債（00726B）即將於下週一（28）日除息0.58元，年化配息率達7.5%，今天最後申購日前買氣浮現。

元大航太防衛00965盤中再創高 今年來漲幅達37.11%

美日達成關稅協議使美股科技與防衛股齊揚，亦使大投信旗下主打軍工與AI航太題材的「元大航太防衛科技ETF（00965）」在...

0056配息大跳水！專家提「內憂外患」雙重夾擊：風險控管成高股息常態

元大高股息ETF（0056）近期納入了統一、信邦等配息穩健的公司，並加碼具壽險業務的凱基金、台新金以及製鞋大廠寶成。然而，市場更為關切的是，0056的股利竟然自高檔1.07元的連續四季紀錄突然降至0.866元，降幅之大令市場始料未及。

不靠台積電也噴！老牛：00952卡位AI全產業鏈、反彈42%成長股月月配 小型潛力股也會衝

今年AI話題滿天飛，從影像生成到智慧機器人，個個都像從科幻片走出來。你心裡是不是也冒出一個大問號：「那我該怎麼投資AI？」 別擔心，老牛今天來分享一檔 主打AI供應鏈的ETF：凱基台灣AI 50（0

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。